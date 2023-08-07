Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин подвел итоги проигранного матча против «Динамо».

    • Петербуржцы дома уступили со счетом 2:3 в третьем туре РПЛ.
    • Команда набрала 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
    • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

    «Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. «Динамо» расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А «Зенит» расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

    Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

    «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы.

    «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Аршавин.

    РПЛ разгоняется: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Новости по теме
    «Зенит» показал реакцию Барриоса на удаление в матче с «Динамо» 6
    Фомин объяснил победу «Динамо» над «Зенитом» 4
    «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо» 26
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak 7 августа, 10:55

      Как раз одного игрока не хватило....
      Надо было не бежать выигрывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      eugen-han 7 августа, 09:44

      Зенит может заиграть, как прежде, если Фернандеса усадит на лавку; вместо Касьеры на поле в старте должен выходить Сергеев, а Венделу нельзя гарантировать место в основе, потому что это как минимум ошибка и как максимум глупость. Но не думаю, что это Семак чудит,- нет,- это всякие агенты и функционеры в клубе разводят отношения и определения на материальной основе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > eugen-han 7 августа, 10:17

      Какой прогноз делать на кубок между нашими? Я вот предположить пока ничего не могу...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +781

      eugen-han > Стас85 7 августа, 10:22

      Видится ничья, но всё будет зависеть от составов команд, где ротация неизбежна при таком графике.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3661

      FRZZ 7 августа, 09:15

      Малком и Кузяев. Кузяев был важным , скоростным и созидающим игроком Зенита,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102262

      zigbert > FRZZ 7 августа, 13:40

      Потеря Кузяева пожалуй даже важнее для Зенита. Игрок системообразующий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 08:59

      Потери в команде большие - Какие?? зулуса одного нет?

      Стыдно просто за вшивых когда их правильно судят!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Болотоход 7 августа, 09:04

      У тебя все комменты про Зенит,голову лечи чудило

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Болотоход 7 августа, 09:06

      А какое это судейство правильное? Барриосу красная,а динамо за более грубые фолы даже желтую не давали

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход > Стас85 7 августа, 09:43

      чучело у себя дома с утра в зеркале увидишь когда перед зеркалом стоять будешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Болотоход 7 августа, 10:03

      Чья ты "собачка" ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход > Айболид 7 августа, 10:06

      О повылазили клоны((((( чьим холопом будешь собака????????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход > Айболид 7 августа, 10:07

      так женись хороняка!!!!!!! гав гав гав

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Болотоход 7 августа, 10:10

      Типичный житель Москвы ты,ограниченый ум и хамство

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Болотоход 7 августа, 10:18

      А на аве батя твой?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Болотоход 7 августа, 11:37

      Это они с Невы потихоньку сползаются, они там пуканы всю ночь тушили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход > шахта Заполярная 7 августа, 11:50

      С бакланами пьяные спали в камышах)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход > Стас85 7 августа, 11:50

      дед твой клоун

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Болотоход 7 августа, 12:42

      Тебе кто умалишенному в дурке допуск в инетьдал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход > Стас85 7 августа, 13:11

      митя теплый отстань от меня((( ты хуже своих клонов воняешь!!! то тебе в дурдом надо! спроси кстати у них они адрес подскажут - не тяни!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Болотоход 7 августа, 13:21

      Ты дурачок отстань.У тебя эмблема ромбик- вот и комментируй новости своей команды.А ты лошара на другие клубы засматриваешься.наверно и на мужиков тоже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход > Стас85 7 августа, 13:37

      так ты пида- ас??? понял)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Болотоход 7 августа, 13:40

      Да у вас в маскве одни петерасы,ты один из главных

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Стас85 7 августа, 17:55

      Это его "жена" ("шахтой кличут ).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Болотоход 7 августа, 17:57

      Ты укольчики то не пропускай . Тебе лучше сидеть и слюньки пускать , чем газы кишечные тута свои распространяти .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Айболид 7 августа, 18:46

      ))))))наверно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      ЗаЖиМ 7 августа, 08:22

      Член правления всё объяснил...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5745

      afw13 > ЗаЖиМ 7 августа, 08:26

      маленький член команды)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > afw13 7 августа, 10:02

      Вам бы только за члены поговорить .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > afw13 7 августа, 10:21

      Знакомая тема для тебя? Цепляет...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5745

      afw13 > Стас85 8 августа, 01:05

      тебя смотрю зацепила))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5745

      afw13 > Айболид 8 августа, 01:08

      какие разговоры, это всего лишь констатация факта, а дальше уже идут ваши домыслы)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > afw13 8 августа, 21:54

      Не надо оправдываться . Оправдания - удел любителей поговорить за члены .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5745

      afw13 > Айболид 9 августа, 04:44

      так не оправдывайся, в чем проблема?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > afw13 9 августа, 10:20

      Я не оправдываюсь , а ты - да .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 