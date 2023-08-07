Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин подвел итоги проигранного матча против «Динамо».

Петербуржцы дома уступили со счетом 2:3 в третьем туре РПЛ.

Команда набрала 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.

«Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. «Динамо» расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А «Зенит» расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

«Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы.

«Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Аршавин.

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