Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо»

Как раз одного игрока не хватило....
Надо было не бежать выигрывать
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин подвел итоги проигранного матча против «Динамо».
- Петербуржцы дома уступили со счетом 2:3 в третьем туре РПЛ.
- Команда набрала 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
- «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. «Динамо» расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А «Зенит» расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.
Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.
«Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы.
«Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Аршавин.
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