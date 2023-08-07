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Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо»

7 августа 2023, 07:55
13

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин подвел итоги проигранного матча против «Динамо».

  • Петербуржцы дома уступили со счетом 2:3 в третьем туре РПЛ.
  • Команда набрала 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
  • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. «Динамо» расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А «Зенит» расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

«Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы.

«Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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ЗаЖиМ
1691385775
Член правления всё объяснил...
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eugen-han
1691390684
Зенит может заиграть, как прежде, если Фернандеса усадит на лавку; вместо Касьеры на поле в старте должен выходить Сергеев, а Венделу нельзя гарантировать место в основе, потому что это как минимум ошибка и как максимум глупость. Но не думаю, что это Семак чудит,- нет,- это всякие агенты и функционеры в клубе разводят отношения и определения на материальной основе.
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subbotaspartak
1691394935
Как раз одного игрока не хватило.... Надо было не бежать выигрывать
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