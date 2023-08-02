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    • «Начало неповторимой карьеры»: Агент Буффона – о матче вратаря против сборной России

    «Начало неповторимой карьеры»: Агент Буффона – о матче вратаря против сборной России

    Агент Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал решение вратаря закончить карьеру.

    Голкипер объявил об уходе из профессионального футбола в 45 лет.

    «Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года – знаменательная дата и начало неповторимой карьеры», – сказал Мартина.

    • Буффон дебютировал за сборную Италии в 1997 году – в стыковом матче ЧМ-1998 с Россией. Ему было 19 лет.
    • Вратарь провел за итальянскую сборную 176 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2023 19:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1824

      Таврида 2 августа, 19:50

      Слепошарий судья в том матче не назначил два пенальти в ворота макаронников за снос Юрана и Аленичева.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14879

      playsh > Таврида 2 августа, 20:30

      Браво,коллега-форумчанин,и фамилия слепошария Миккельсен,из Дании.
      Весь день шёл снег с дождём,грязюка была на поле знатная.

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