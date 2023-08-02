«Начало неповторимой карьеры»: Агент Буффона – о матче вратаря против сборной России

Агент Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал решение вратаря закончить карьеру.
Голкипер объявил об уходе из профессионального футбола в 45 лет.
«Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года – знаменательная дата и начало неповторимой карьеры», – сказал Мартина.
- Буффон дебютировал за сборную Италии в 1997 году – в стыковом матче ЧМ-1998 с Россией. Ему было 19 лет.
- Вратарь провел за итальянскую сборную 176 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»