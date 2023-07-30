Чалов назвал исторической игру с «Ахматом»

По игре - ничего исторического. А вот судья вписал свое имя в историю футбола ГРЯЗНЫМИ буквами. Безбородов либо СОВЕРШЕННО НЕКОМПЕТЕНТЕН, либо на него воздействовали внешние силы в виде угроз либо подкупа, либо что то в бутылочки с водой им подсыпали, что они всей бригадой стали неадекватными...(
ПС: третий вариант наименее правдоподобен.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).
- У игрока хет-трик с пенальти.
- В матче было 5 11-метровых и 3 удаления.
- Чалов вышел в лидеры бомбардирской гонки.
«Можно ли назвать эту игру исторической? 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведем 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Во втором тайме мы поймали свою игру и довели ее до победы.
Всегда у «Ахмата» тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им. Я знаю, что Гиорги Шелия хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне», – сказал Чалов.