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    Чалов назвал исторической игру с «Ахматом»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

    • У игрока хет-трик с пенальти.
    • В матче было 5 11-метровых и 3 удаления.
    • Чалов вышел в лидеры бомбардирской гонки.

    «Можно ли назвать эту игру исторической? 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведем 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Во втором тайме мы поймали свою игру и довели ее до победы.

    Всегда у «Ахмата» тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им. Я знаю, что Гиорги Шелия хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне», – сказал Чалов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.07.2023 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21115

      Cleaner 1 час назад

      По игре - ничего исторического. А вот судья вписал свое имя в историю футбола ГРЯЗНЫМИ буквами. Безбородов либо СОВЕРШЕННО НЕКОМПЕТЕНТЕН, либо на него воздействовали внешние силы в виде угроз либо подкупа, либо что то в бутылочки с водой им подсыпали, что они всей бригадой стали неадекватными...(

      ПС: третий вариант наименее правдоподобен.

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