Чалов назвал исторической игру с «Ахматом»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

У игрока хет-трик с пенальти.

В матче было 5 11-метровых и 3 удаления.

Чалов вышел в лидеры бомбардирской гонки.

«Можно ли назвать эту игру исторической? 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведем 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Во втором тайме мы поймали свою игру и довели ее до победы.

Всегда у «Ахмата» тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им. Я знаю, что Гиорги Шелия хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне», – сказал Чалов.

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