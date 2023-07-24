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    • Михаил Кержаков назвал причину, по которой не пойдет в шоу Слуцкого и Дзюбы

    Михаил Кержаков назвал причину, по которой не пойдет в шоу Слуцкого и Дзюбы

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

    «Слышал о шоу Леонида Слуцкого в интернете, смотрел несколько выпусков, где они с Артемом Дзюбой приглашали футболистов в гости.

    Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах», – сказал Кержаков.

    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
    • Дзюба в «Локо» с зимы.
    • Его контракт действует еще год.

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    Источник: «Р-Спорт»

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