Михаил Кержаков назвал причину, по которой не пойдет в шоу Слуцкого и Дзюбы

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

«Слышал о шоу Леонида Слуцкого в интернете, смотрел несколько выпусков, где они с Артемом Дзюбой приглашали футболистов в гости.

Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах», – сказал Кержаков.