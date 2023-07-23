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    • Семак и игроки «Зенита» пригласили вираж на кубковый матч, несмотря на закрытие трибуны

    Семак и игроки «Зенита» пригласили вираж на кубковый матч, несмотря на закрытие трибуны

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к активным болельщика клуба. Ранее они обвинили руководство в «скотском отношении» из-за нарушенных договоренностей.

    • Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.
    • Однако позднее «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
    • В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

    «Понимаю разочарованность фанатов. Но для команды, для меня лично вы всегда нужны. Приходите, пожалуйста. На любое место, на любую трибуну. Мы вас ждем, мы вас любим и ценим», – сказал Семак.

    К фанатам обратился и вратарь Михаил Кержаков.

    «От лица всей команды хочу сказать, что мы ребят ждем. Нам очень приятно, когда мы чувствуем поддержку. Так было в Казани. Мы соскучились по такой поддержке. Нам бы хотелось, чтобы фанаты присутствовали», – добавил Кержаков.

    • Игра с «Ахматом» состоится 25 июля.
    • Вираж бойкотирует матчи из-за Fan ID.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5430

      fakeid 1 час назад

      разогнали вираж, воткнули сцену на трибуну. сцена, мать её, на трибуне! эпическая дичь. при этом я согласен, что это красиво, когда перед матчем там кто-нибудь выступает. но мы же про футбол. там должны быть фанаты, и точка.

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