Семак и игроки «Зенита» пригласили вираж на кубковый матч, несмотря на закрытие трибуны

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к активным болельщика клуба. Ранее они обвинили руководство в «скотском отношении» из-за нарушенных договоренностей.

Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.

Однако позднее «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.

В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

«Понимаю разочарованность фанатов. Но для команды, для меня лично вы всегда нужны. Приходите, пожалуйста. На любое место, на любую трибуну. Мы вас ждем, мы вас любим и ценим», – сказал Семак.

К фанатам обратился и вратарь Михаил Кержаков.

«От лица всей команды хочу сказать, что мы ребят ждем. Нам очень приятно, когда мы чувствуем поддержку. Так было в Казани. Мы соскучились по такой поддержке. Нам бы хотелось, чтобы фанаты присутствовали», – добавил Кержаков.