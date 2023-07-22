Семак объяснил отсутствие Малкома в старте «Зенита» на матч с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Малком остался в запасе на игру 1-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Марио (Фернандес) готовится к следующей игре. Всe же пауза была долгой.

Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», – заявил Семак.