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    • Семак объяснил отсутствие Малкома в старте «Зенита» на матч с «Пари НН»

    Семак объяснил отсутствие Малкома в старте «Зенита» на матч с «Пари НН»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Малком остался в запасе на игру 1-го тура РПЛ против «Пари НН».

    «Марио (Фернандес) готовится к следующей игре. Всe же пауза была долгой.

    Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», – заявил Семак.

    • Матч «Пари НН» – «Зенит» начнется в 15:15 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Малкома хочет купить саудовский «Аль-Хиляль» за 50 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17742

      Garrincha58 28 минут назад

      Семаку сверху указали Малкома не трогать он наш золотой запас

      0
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      Рейтинг: +3249

      ПалкоВводецъ (returned) 32 минуты назад

      Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5374

      fakeid 40 минут назад

      зато честно, а не вот это вот всё, типа у игрока недомогание или сегодня на поле те, кто лучше готов, или по семейным обстоятельствам.

      значит, всё серьёзно, малком реально уходит за огромные бабки. это одновременно и хорошая и плохая новость для хряков. плохая в том, что зенит, с такой кучей полученного от трансфера бабла, всё равно найдёт ему замену. может даже и ещё лучше.

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