Семак объяснил отсутствие Малкома в старте «Зенита» на матч с «Пари НН»

Семаку сверху указали Малкома не трогать он наш золотой запас
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Малком остался в запасе на игру 1-го тура РПЛ против «Пари НН».
«Марио (Фернандес) готовится к следующей игре. Всe же пауза была долгой.
Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», – заявил Семак.
- Матч «Пари НН» – «Зенит» начнется в 15:15 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Малкома хочет купить саудовский «Аль-Хиляль» за 50 млн евро.