Новичок «Баварии» Ким рассказал о службе в армии этим летом

Новый защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ ответил на вопрос о краткосрочном периоде службы в армии Южной Кореи во время межсезонья.

«Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать. Нас так воспитали.

Во время базовой подготовки я делал много всего, не имеющего никакого отношения к футболу. Мы стреляли, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее.

Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма. Люди не из Южной Кореи вряд ли это понимают», – сказал 26-летний футболист.