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    • Новичок «Баварии» Ким рассказал о службе в армии этим летом

    Новичок «Баварии» Ким рассказал о службе в армии этим летом

    Новый защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ ответил на вопрос о краткосрочном периоде службы в армии Южной Кореи во время межсезонья.

    «Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать. Нас так воспитали.

    Во время базовой подготовки я делал много всего, не имеющего никакого отношения к футболу. Мы стреляли, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее.

    Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма. Люди не из Южной Кореи вряд ли это понимают», – сказал 26-летний футболист.

    • Ким перешел из «Наполи» за 50 миллионов евро.
    • Контракт корейца с чемпионом Бундеслиги рассчитан на 5 лет.
    • Он стал самым дорогим новичком «Баварии» текущим летом.

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    Источник: TZ

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6542

      Давид59 46 минут назад

      На секунду представил кого-то из наших миллионеров-футболёров на марш-броске с огромным рюкзаком. Только на секунду.

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      Рейтинг: +6542

      Давид59 1 час назад

      Вообще то и у нас всеобщая воинская повинность. На бумаге.

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