Новичок «Баварии» Ким рассказал о службе в армии этим летом

Новый защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ ответил на вопрос о краткосрочном периоде службы в армии Южной Кореи во время межсезонья.
«Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать. Нас так воспитали.
Во время базовой подготовки я делал много всего, не имеющего никакого отношения к футболу. Мы стреляли, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее.
Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма. Люди не из Южной Кореи вряд ли это понимают», – сказал 26-летний футболист.
- Ким перешел из «Наполи» за 50 миллионов евро.
- Контракт корейца с чемпионом Бундеслиги рассчитан на 5 лет.
- Он стал самым дорогим новичком «Баварии» текущим летом.
Источник: TZ