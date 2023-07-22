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  • Новичок «Баварии» Ким рассказал о службе в армии этим летом

Новичок «Баварии» Ким рассказал о службе в армии этим летом

22 июля 2023, 09:18
2

Новый защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ ответил на вопрос о краткосрочном периоде службы в армии Южной Кореи во время межсезонья.

«Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать. Нас так воспитали.

Во время базовой подготовки я делал много всего, не имеющего никакого отношения к футболу. Мы стреляли, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее.

Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма. Люди не из Южной Кореи вряд ли это понимают», – сказал 26-летний футболист.

  • Ким перешел из «Наполи» за 50 миллионов евро.
  • Контракт корейца с чемпионом Бундеслиги рассчитан на 5 лет.
  • Он стал самым дорогим новичком «Баварии» текущим летом.

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Источник: TZ
Германия. Бундеслига Бавария Мин-Джэ Ким
Комментарии (2)
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Давид59
1690011664
Вообще то и у нас всеобщая воинская повинность. На бумаге.
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Давид59
1690012495
На секунду представил кого-то из наших миллионеров-футболёров на марш-броске с огромным рюкзаком. Только на секунду.
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