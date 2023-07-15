Семак отреагировал на уход Клаудиньо в раздевалку после замены

сирожа, скажи сасибо, что просто молча ушёл, а не нах.. послал.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил поведение полузащитника Клаудиньо после замены в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти). Бразилец сразу ушел в раздевалку.
– Что с Клаудиньо было в моменте с заменой?
– Просто игрок эмоционально отреагировал на замену. Как вы знаете, у него было повреждение, много пропустил. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранить. Каждый футболист хочет играть, это рабочие моменты.
- Клаудиньо, как накануне сообщалось, договорился о трансфере во «Фламенго».
- Контракт игрока действует до 2027 года.
- Клаудиньо в клубе с 2021 года.