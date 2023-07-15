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    • Семак отреагировал на уход Клаудиньо в раздевалку после замены

    Семак отреагировал на уход Клаудиньо в раздевалку после замены

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил поведение полузащитника Клаудиньо после замены в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти). Бразилец сразу ушел в раздевалку.

    – Что с Клаудиньо было в моменте с заменой?

    – Просто игрок эмоционально отреагировал на замену. Как вы знаете, у него было повреждение, много пропустил. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранить. Каждый футболист хочет играть, это рабочие моменты.

    • Клаудиньо, как накануне сообщалось, договорился о трансфере во «Фламенго».
    • Контракт игрока действует до 2027 года.
    • Клаудиньо в клубе с 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    15.07.2023 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6439

      rash1959 2 часа назад

      сирожа, скажи сасибо, что просто молча ушёл, а не нах.. послал.

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