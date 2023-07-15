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  • Семак отреагировал на уход Клаудиньо в раздевалку после замены

Семак отреагировал на уход Клаудиньо в раздевалку после замены

15 июля 2023, 22:25
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил поведение полузащитника Клаудиньо после замены в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти). Бразилец сразу ушел в раздевалку.

– Что с Клаудиньо было в моменте с заменой?

– Просто игрок эмоционально отреагировал на замену. Как вы знаете, у него было повреждение, много пропустил. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранить. Каждый футболист хочет играть, это рабочие моменты.

  • Клаудиньо, как накануне сообщалось, договорился о трансфере во «Фламенго».
  • Контракт игрока действует до 2027 года.
  • Клаудиньо в клубе с 2021 года.

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Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (4)
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rash1959
1689449275
сирожа, скажи сасибо, что просто молча ушёл, а не нах.. послал.
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balam
1689482910
нервный он какой то был
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FCSpartakM
1689496052
бамжи пытаются не выносить ссор из избы, но уже со всех шелей лезет понимание, что бразильцы тут начали скучать
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zigbert
1689505738
Был не согласен с решением Семака только и всего. Многие бразильцы не отличаются дисциплиной.
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