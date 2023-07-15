Игнатьев выделил трех лучших вратарей в истории России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал тройку лучших голкиперов в истории страны.

«Полностью согласен с Виталием Кафановым. Если говорить по временным отрезкам, то Лев Яшин был лучшим в своe время, потом Ринат Дасаев. Дальше, на мой взгляд, правильно дана оценка, что на данном этапе Игорь Акинфеев – лучший вратарь. Могу с ним только согласиться.

Кого бы добавил в этот список? Можно окунуться в долгие дискуссии, но, если говорить о лучших вратарях нашей школы, то это они и есть. Эти вратари возглавляли когорту талантливых голкиперов, а уже за ними шли чуть хуже по качеству, но интересные по содержанию и умению», – сказал Игнатьев.