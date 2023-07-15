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    Игнатьев выделил трех лучших вратарей в истории России

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал тройку лучших голкиперов в истории страны.

    «Полностью согласен с Виталием Кафановым. Если говорить по временным отрезкам, то Лев Яшин был лучшим в своe время, потом Ринат Дасаев. Дальше, на мой взгляд, правильно дана оценка, что на данном этапе Игорь Акинфеев – лучший вратарь. Могу с ним только согласиться.

    Кого бы добавил в этот список? Можно окунуться в долгие дискуссии, но, если говорить о лучших вратарях нашей школы, то это они и есть. Эти вратари возглавляли когорту талантливых голкиперов, а уже за ними шли чуть хуже по качеству, но интересные по содержанию и умению», – сказал Игнатьев.

    • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
    • Дасаев играл в Европе за «Севилью».
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +584

      НикКин 29 минут назад

      Яшин Дасаев Овчинников да Акинфеев вообще не вратарь так пародия

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