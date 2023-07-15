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    • Испанский агент: «Зарплата Бонгонда в «Спартаке» в 2,5 раза выше, чем в «Кадисе»

    Испанский агент: «Зарплата Бонгонда в «Спартаке» в 2,5 раза выше, чем в «Кадисе»

    Футбольный агент из Испании Антонио Мендоза опроверг, что новичок «Спартака» Тео Бонгонда будет зарабатывать в России меньше, чем в «Кадисе».

    «Мог ли Бонгонда получать 2 миллиона евро в «Кадисе»? Конечно, нет. Это абсурд, никто в «Кадисе» не получает таких денег.

    Зарплата Бонгонда в «Кадисе» была 1 миллион евро. Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро год, хорошее повышение», – сказал агент.

    • «Спартак» заплатил за новичка 7+3 миллиона евро.
    • Бонгонда будет выступать в московском клубе под 77-м номером.
    • Контракт между сторонами рассчитан на 3 года.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      SLADE2019 6 минут назад

      Ну, начал он неплохо. Номер красивый взял.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12256

      ВетеR 39 минут назад

      доказательство того , как всякая посредственнось "отваривается" в рпл )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2667

      alefreddy 40 минут назад

      два плюс бонусы

      0
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