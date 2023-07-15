Испанский агент: «Зарплата Бонгонда в «Спартаке» в 2,5 раза выше, чем в «Кадисе»

Футбольный агент из Испании Антонио Мендоза опроверг, что новичок «Спартака» Тео Бонгонда будет зарабатывать в России меньше, чем в «Кадисе».

«Мог ли Бонгонда получать 2 миллиона евро в «Кадисе»? Конечно, нет. Это абсурд, никто в «Кадисе» не получает таких денег.

Зарплата Бонгонда в «Кадисе» была 1 миллион евро. Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро год, хорошее повышение», – сказал агент.