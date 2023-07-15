Испанский агент: «Зарплата Бонгонда в «Спартаке» в 2,5 раза выше, чем в «Кадисе»

Футбольный агент из Испании Антонио Мендоза опроверг, что новичок «Спартака» Тео Бонгонда будет зарабатывать в России меньше, чем в «Кадисе».
«Мог ли Бонгонда получать 2 миллиона евро в «Кадисе»? Конечно, нет. Это абсурд, никто в «Кадисе» не получает таких денег.
Зарплата Бонгонда в «Кадисе» была 1 миллион евро. Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро год, хорошее повышение», – сказал агент.
- «Спартак» заплатил за новичка 7+3 миллиона евро.
- Бонгонда будет выступать в московском клубе под 77-м номером.
- Контракт между сторонами рассчитан на 3 года.
Источник: «Евро-футбол»