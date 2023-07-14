Стала известна зарплата Бонгонда в «Спартаке»

Нападающий Тео Бногонда будет зарабатывать в «Спартаке» меньше, чем в «Кадисе».

«Посмотрим, как Бонгонда проявит себя в России. Талант у него большой, иначе бы в молодости им не интересовались «МЮ» с «Челси», а «Кадис» не делал бы его самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом в 2 миллиона евро в год.

В «Спартаке» он будет получать даже меньше – 1,8 миллиона евро за сезон. Однако за счет прогрессивной шкалы в случае успешной игры сможет выйти на прежний уровень зарплаты (1,9 и 2 миллиона на 3-й год контракта)», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.