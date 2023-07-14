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    Стала известна зарплата Бонгонда в «Спартаке»

    Нападающий Тео Бногонда будет зарабатывать в «Спартаке» меньше, чем в «Кадисе».

    «Посмотрим, как Бонгонда проявит себя в России. Талант у него большой, иначе бы в молодости им не интересовались «МЮ» с «Челси», а «Кадис» не делал бы его самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом в 2 миллиона евро в год.

    В «Спартаке» он будет получать даже меньше – 1,8 миллиона евро за сезон. Однако за счет прогрессивной шкалы в случае успешной игры сможет выйти на прежний уровень зарплаты (1,9 и 2 миллиона на 3-й год контракта)», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Конголезец куплен у «Кадиса» за 7+3 миллиона евро.
    • Бонгонда будет выступать в «Спартаке» под 77-м номером.
    • Контракт рассчитан на 3 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14718

      R_a_i_n 57 минут назад

      Чет слабо верится. Какой резон легу ехать к нам на понижение в зарплате?

      0
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      Рейтинг: +30143

      JTherry > R_a_i_n 2 минуты назад

      в России налоги гораздо меньше, чем в Испании, поэтому есть резон... и прогрессирующая шкала по ЗП тоже ко многому обязывает, есть к чему стремиться...)

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      Рейтинг: +30143

      JTherry 1 час назад

      Бонгонда будет получать ЗП примерно, как Рома Зобнин, которому в новом сезоне урезали ЗП до 2 лимонов, Лукойл оптимизирует оплату игроков...)

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