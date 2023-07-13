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    «Ювентус» запустил процедуру выхода из Суперлиги

    «Ювентус» объявил о решении выйти из состава участников Суперлиги.

    Туринский клуб запустил процедуру выхода из проекта.

    Для ее завершения нужно одобрение со стороны «Реала» и «Барселоны» – последних участников турнира.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Сообщалось, что УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги.

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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    13.07.2023 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2725

      serglider 3 минуты назад

      Не исключено, что вся истории с судебными тяжбами Юве связаны с его желанием играть в Суперлиге...

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