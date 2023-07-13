«Ювентус» запустил процедуру выхода из Суперлиги

«Ювентус» объявил о решении выйти из состава участников Суперлиги.
Туринский клуб запустил процедуру выхода из проекта.
Для ее завершения нужно одобрение со стороны «Реала» и «Барселоны» – последних участников турнира.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Сообщалось, что УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги.
Источник: сайт «Ювентуса»