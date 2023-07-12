Мостовой оценил трансферы Бонгонда и Медины в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансферы нападающего Тео Бонгонда и полузащитника Хесуса Медины в московский клуб.

«Командам верхней части таблицы всегда требуется усиление после окончания сезона. Это естественный процесс, на нем зарабатывают деньги. Я не следил за Бонгонда и не знаю, как он играет. Но просто так «Спартак» не стал бы его брать.

Думаю, что он нужен команде. Так же как и Хесус Медина. Но здесь история другая.В конце сезона было заметно, что в ЦСКА Медину что-то не устраивает: то его выпускают, то нет. У «Спартака» испаноговорящий тренерский штаб, поэтому наверняка в этой ситуации быстро включился агент и договорился о переходе.

ЦСКА заработал денег, а «Спартак» приобрел хорошего футболиста», – сказал Мостовой.