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    Мостовой оценил трансферы Бонгонда и Медины в «Спартак»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансферы нападающего Тео Бонгонда и полузащитника Хесуса Медины в московский клуб.

    «Командам верхней части таблицы всегда требуется усиление после окончания сезона. Это естественный процесс, на нем зарабатывают деньги. Я не следил за Бонгонда и не знаю, как он играет. Но просто так «Спартак» не стал бы его брать.

    Думаю, что он нужен команде. Так же как и Хесус Медина. Но здесь история другая.В конце сезона было заметно, что в ЦСКА Медину что-то не устраивает: то его выпускают, то нет. У «Спартака» испаноговорящий тренерский штаб, поэтому наверняка в этой ситуации быстро включился агент и договорился о переходе.

    ЦСКА заработал денег, а «Спартак» приобрел хорошего футболиста», – сказал Мостовой.

    • 27-летний конголезец куплен за 7+3 миллиона евро.
    • Бонгонда будет выступать в «Спартаке» под 77-м номером.
    • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15439

      Алексей З 1 час назад

      Скажу больше,весной стало понятно , что состав Спартака требует усиления. Эти покупки уж точно не навредят , а как помогут узнаем позже.

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