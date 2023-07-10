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Бэйл объяснил, почему закончил карьеру в 33 года

10 июля 2023, 08:16

Гарет Бэйл рассказал, почему он рано ушел из профессионального футбола.

«Я не разлюбил футбол – просто понял, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой.

Мне по-прежнему нравилось играть, но в какой-то момент я захотел проводить больше времени с семьей.

Мои дети растут так быстро, что мне казалось, я многое упустил», – заявил 33-летний валлиец.

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Источник: Goal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Уэльс Тоттенхэм Бэйл Гарет
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