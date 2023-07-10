Бэйл объяснил, почему закончил карьеру в 33 года

Гарет Бэйл рассказал, почему он рано ушел из профессионального футбола.
«Я не разлюбил футбол – просто понял, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой.
Мне по-прежнему нравилось играть, но в какой-то момент я захотел проводить больше времени с семьей.
Мои дети растут так быстро, что мне казалось, я многое упустил», – заявил 33-летний валлиец.
- «Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.
- Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».
- Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
- Он провел 111 матчей за сборную Уэльса и забил 40 голов.
Источник: Goal