Бубнов назвал игрока, который сможет заменить Вендела в «Зените»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил игру новичка «Зенита» Ду Кейроса в матче против «Црвены Звезды» (1:2).

«Если в первой игре тот же Ду Кейрос себя особо себя не проявил, то на этот раз можно сказать, что он начал адаптироваться. Хорошо смотрелся на поле, гол забил, особо активно действовал в первом тайме, когда рядом с ним были Малком и Мантуан.

Полагаю, что он нормально вольeтся в состав, другие бразильцы ему в этом помогут. Произвeл на меня хорошее впечатление, думаю, что даже при необходимости он сможет компенсировать возможный уход Вендела из команды», – сказал Бубнов.