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    • Бубнов назвал игрока, который сможет заменить Вендела в «Зените»

    Бубнов назвал игрока, который сможет заменить Вендела в «Зените»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил игру новичка «Зенита» Ду Кейроса в матче против «Црвены Звезды» (1:2).

    «Если в первой игре тот же Ду Кейрос себя особо себя не проявил, то на этот раз можно сказать, что он начал адаптироваться. Хорошо смотрелся на поле, гол забил, особо активно действовал в первом тайме, когда рядом с ним были Малком и Мантуан.

    Полагаю, что он нормально вольeтся в состав, другие бразильцы ему в этом помогут. Произвeл на меня хорошее впечатление, думаю, что даже при необходимости он сможет компенсировать возможный уход Вендела из команды», – сказал Бубнов.

    • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
    • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sportbox

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    05.07.2023 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15388

      Алексей З 6 часов назад

      Равноценной замены в составе Зенита Венделу нет. Неплохо смотреться , не значит вести игру.
      Вендел как и Барриос незаменимы.

      1
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      Рейтинг: +5484

      Питерский князь 7 часов назад

      А я думал старик назовет себя.
      :))))

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