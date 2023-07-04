Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» хочет получить за Клаудиньо 19-летнего игрока «Фламенго» с доплатой

    «Зенит» хочет получить за Клаудиньо 19-летнего игрока «Фламенго» с доплатой

    «Зенит» ведет переговоры с «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо.

    По информации Bolavip, клуб из Петербурга хочет получить за Клаудиньо 19-летнего полузащитника Виктора Уго и доплату за трансфер.

    Клаудиньо уже согласился перейти во «Фламенго».

    • Рыночная стоимость Уго – 3 миллиона евро.
    • «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 12 млн евро.
    • Бразилец забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
    • Сообщалось, что «Фламенго» убедил хавбека вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.

    Новости по теме
    «Зенит» готов отпустить Клаудиньо за 30 миллионов («СЭ») 12
    «Зенит» вышел из переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо 1
    «Зенит» назвал «Фламенго» цену на Клаудиньо 6
    Источник: Bolavip

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68295

      portero 1 час назад

      Дружною бразильскою толпой во Фламенго....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 