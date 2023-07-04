«Зенит» хочет получить за Клаудиньо 19-летнего игрока «Фламенго» с доплатой

«Зенит» ведет переговоры с «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо.
По информации Bolavip, клуб из Петербурга хочет получить за Клаудиньо 19-летнего полузащитника Виктора Уго и доплату за трансфер.
Клаудиньо уже согласился перейти во «Фламенго».
- Рыночная стоимость Уго – 3 миллиона евро.
- «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 12 млн евро.
- Бразилец забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
- Сообщалось, что «Фламенго» убедил хавбека вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.
Источник: Bolavip