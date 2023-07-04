«Зенит» хочет получить за Клаудиньо 19-летнего игрока «Фламенго» с доплатой

«Зенит» ведет переговоры с «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо.

По информации Bolavip, клуб из Петербурга хочет получить за Клаудиньо 19-летнего полузащитника Виктора Уго и доплату за трансфер.

Клаудиньо уже согласился перейти во «Фламенго».