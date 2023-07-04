Кузяев снова без клуба и снова ждет предложений из Европы. Пару лет назад так чуть не ушел в «Локо», но вернулся в «Зенит»

Далер Кузяев – свободный агент. Это не новая ситуация для российского футбола, и она в очередной раз говорит о приоритетах игрока: Кузяев хочет играть в Европе. И, кажется, у него есть такие варианты.

Что известно о будущем Кузяева

Здесь – последние инсайды:

• Турецкий журналист Фырат Гюнайер сказал, что Кузяев согласен на переход в «Бешикташ», если не получит предложения от клубов из топ-5 лиг.

• А вот информация газеты Sabah: Кузяев хочет видеть от «Бешикташа» оффер на 2 млн евро в год и с подписным бонусом. В то же время Sabah писала, что переход Кузяева в «Бешикташ» зависит от решения тренера Шенола Гюнеша.

• Турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу писал, что Кузяев получил предложение от «Бешикташа» еще в середине июня.

• Кстати, спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурат Акын, за который играет Магомед Оздоев в начале мая рассказывал: «Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали».

• Интерес к Далеру Кузяеву есть только из Турции? Нет, в мае «Спорт-Экспресс» писал, что в «Ференцвароше» Кузяева лично хочет видеть Станислав Черчесов.

Из всей кучи последних инсайдов вокруг Кузяева можно сформировать вывод: ближе всего к подписанию контракта с ним «Бешикташ». Точно ли есть реальное подтверждение этого интереса? Да. Отец Далера Адьям не так давно рассказывал: «Мы очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес к моему сыну. Однако мы еще не приняли решение и рассматриваем варианты. Ждем новых предложений». При этом сайт Fanatik пишет, что «Бешикташ» сделал Кузяева чуть ли не главной трансферной целью на лето.

А есть шанс, что Кузяев останется в «Зените»?

Две цитаты о Далере Кузяеве и «Зените».

Первую сказал тренер Вильям Оливейра: «Продление контракта – личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством. Мы, конечно, довольны Кузяевым. Тут не может быть другого мнения. Он способен заиграть в любом чемпионате. Это очень работоспособный футболист. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря».

А вот слова Сергея Семака: «Что касается Далера, то он сейчас тоже ищет европейский клуб. И хочет попробовать себя в другом качестве. Что касается дальнейшей судьбы, то он попрощался. Возможно, он вернется. Мы это уже проходили. Но я желаю и Далеру, и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле».

Сам Кузяев пока что не рассказывал о своем положении.

Пару лет назад Кузяев уже был без клуба, но в итоге вернулся в «Зенит»

Межсезонье в 2020-м было очень насыщенным для Далера Кузяева. Он впервые ушел из «Зенита» на правах свободного агента, потому что очень хотел в Европу. И даже, находясь без клуба, получал предложения от Станислава Черчесова поиграть за сборную России. Три года назад на «Бомбардире» выходил текст:

Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую

Параллельно он искал новую команду. Были слухи об интересе к Кузяеву со стороны «Валенсии», «Марселя» и «Хоффенхайма». В августе того года в борьбу за него включился «Зенит». Но внезапно ближе всего к Кузяеву оказался «Локомотив». А Илья Казаков писал, что Далер был на матче молодежной команды «Локо». И историю с переходом Кузяева в «Локо» подтверждал бывший пресс-атташе команды Кирилл Брейдо:

В итоге Далер Кузяев остался в «Зените». Он комментировал эту историю так:«Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством «Зенита», я понял, насколько клуб во мне заинтересован. Думаю, это стало решающим фактором. Близость к «Локомотиву»? Комментировать слухи и чьи-то навязчивые фантазии в интернете не очень хотелось бы. Не стоит верить всему тому, что пишется в интернете. Сейчас я снова в «Зените», и это главное для меня».

Фото: официальный сайт «Зенита», Maksim Konstantinov/Global Look Press, телеграм-канал «Зенита»