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    • Кузяев снова без клуба и снова ждет предложений из Европы. Пару лет назад так чуть не ушел в «Локо», но вернулся в «Зенит»

    Кузяев снова без клуба и снова ждет предложений из Европы. Пару лет назад так чуть не ушел в «Локо», но вернулся в «Зенит»

    Далер Кузяев – свободный агент. Это не новая ситуация для российского футбола, и она в очередной раз говорит о приоритетах игрока: Кузяев хочет играть в Европе. И, кажется, у него есть такие варианты.

    Что известно о будущем Кузяева

    Здесь – последние инсайды:

    • Турецкий журналист Фырат Гюнайер сказал, что Кузяев согласен на переход в «Бешикташ», если не получит предложения от клубов из топ-5 лиг.

    • А вот информация газеты Sabah: Кузяев хочет видеть от «Бешикташа» оффер на 2 млн евро в год и с подписным бонусом. В то же время Sabah писала, что переход Кузяева в «Бешикташ» зависит от решения тренера Шенола Гюнеша.

    • Турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу писал, что Кузяев получил предложение от «Бешикташа» еще в середине июня.

    • Кстати, спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурат Акын, за который играет Магомед Оздоев в начале мая рассказывал: «Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали».

    • Интерес к Далеру Кузяеву есть только из Турции? Нет, в мае «Спорт-Экспресс» писал, что в «Ференцвароше» Кузяева лично хочет видеть Станислав Черчесов.

    Из всей кучи последних инсайдов вокруг Кузяева можно сформировать вывод: ближе всего к подписанию контракта с ним «Бешикташ». Точно ли есть реальное подтверждение этого интереса? Да. Отец Далера Адьям не так давно рассказывал: «Мы очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес к моему сыну. Однако мы еще не приняли решение и рассматриваем варианты. Ждем новых предложений». При этом сайт Fanatik пишет, что «Бешикташ» сделал Кузяева чуть ли не главной трансферной целью на лето.

    А есть шанс, что Кузяев останется в «Зените»?

    Две цитаты о Далере Кузяеве и «Зените».

    Первую сказал тренер Вильям Оливейра: «Продление контракта – личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством. Мы, конечно, довольны Кузяевым. Тут не может быть другого мнения. Он способен заиграть в любом чемпионате. Это очень работоспособный футболист. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря».

    А вот слова Сергея Семака: «Что касается Далера, то он сейчас тоже ищет европейский клуб. И хочет попробовать себя в другом качестве. Что касается дальнейшей судьбы, то он попрощался. Возможно, он вернется. Мы это уже проходили. Но я желаю и Далеру, и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле».

    Сам Кузяев пока что не рассказывал о своем положении.

    Пару лет назад Кузяев уже был без клуба, но в итоге вернулся в «Зенит»

    Межсезонье в 2020-м было очень насыщенным для Далера Кузяева. Он впервые ушел из «Зенита» на правах свободного агента, потому что очень хотел в Европу. И даже, находясь без клуба, получал предложения от Станислава Черчесова поиграть за сборную России. Три года назад на «Бомбардире» выходил текст:

    Кузяев без клуба уже месяц. Но Черчесов им доволен, ставит в основу сборной, а тот отдает голевую

    Параллельно он искал новую команду. Были слухи об интересе к Кузяеву со стороны «Валенсии», «Марселя» и «Хоффенхайма». В августе того года в борьбу за него включился «Зенит». Но внезапно ближе всего к Кузяеву оказался «Локомотив». А Илья Казаков писал, что Далер был на матче молодежной команды «Локо». И историю с переходом Кузяева в «Локо» подтверждал бывший пресс-атташе команды Кирилл Брейдо:

    В итоге Далер Кузяев остался в «Зените». Он комментировал эту историю так:«Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством «Зенита», я понял, насколько клуб во мне заинтересован. Думаю, это стало решающим фактором. Близость к «Локомотиву»? Комментировать слухи и чьи-то навязчивые фантазии в интернете не очень хотелось бы. Не стоит верить всему тому, что пишется в интернете. Сейчас я снова в «Зените», и это главное для меня».

    Фото: официальный сайт «Зенита», Maksim Konstantinov/Global Look Press, телеграм-канал «Зенита»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20788

      Cleaner 7 минут назад

      Теперь Кузяеву дорога только в МОСКОВСКИЙ СПАРТАК!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +5018

      fakeid 1 час назад

      удачи ему с топ-5, надеюсь, получится. в турцию ещё успеется. ему уже 30 лет - но стоит 10 лямов. много таких игроков у нас в таком возрасте? усилить может любой европейский середняк, по крайней мере не затеряется. только вот из-за гражданства РФ ему туда попасть будет очень сложно, а у фк черчесов нет денег на зарплату.

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      Рейтинг: +358

      Рыло свина 2 часа назад

      ищет где можно больше хапнуть!

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      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 3 часа назад

      Мне больше не интересен этот игрок. Показыает все,кем бы он мог стать, если бы не Зенит.
      Сидел в Тереке, тарговал шавеомой!
      :))))

      1
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      Рейтинг: +4233

      raritet 4 часа назад

      КАк по мне, то турецкий клуб ничем не лучше нашей первой пятерки. Преимущество -участие в еврокубках. Минус- неизвестно как пойдут дела в новом клубе. В любом случае -это проблемы Кузяева. Его есть кем заменить.

      2
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      Рейтинг: +643

      eugen-han 8 часов назад

      Ну хорошо, он(Кузяев) не получит предложения от топ-5 чемпионатов в Европе, - это 100%. И что теперь ему прямая дорога в Турцию? Зачеммтешить себя иллюзиями. В его случае это путь примерно в туже команду(+ или -), где играл дзюба.

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