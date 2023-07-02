Червиченко – о Бонгонда в «Спартаке» за 10 миллионов: «Они любят раздавать деньги направо и налево»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал готовящийся трансфер нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в московский клуб за 10 миллионов евро.

«На мой взгляд, трансфер идиотский. Не знаю, зачем игрок нужен «Спартаку». Ничего выдающегося в нем нет. Все время переходит из Испании в Бельгию и обратно.

«Спартак» любит раздавать деньги направо и налево. Это их возможность и желание. Хотят – пускай платят. Каждый развлекается в силу своих возможностей. Им нравится так развлекаться, дело хозяйское», – сказал Червиченко.