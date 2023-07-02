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    • Червиченко – о Бонгонда в «Спартаке» за 10 миллионов: «Они любят раздавать деньги направо и налево»

    Червиченко – о Бонгонда в «Спартаке» за 10 миллионов: «Они любят раздавать деньги направо и налево»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал готовящийся трансфер нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в московский клуб за 10 миллионов евро.

    «На мой взгляд, трансфер идиотский. Не знаю, зачем игрок нужен «Спартаку». Ничего выдающегося в нем нет. Все время переходит из Испании в Бельгию и обратно.

    «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево. Это их возможность и желание. Хотят – пускай платят. Каждый развлекается в силу своих возможностей. Им нравится так развлекаться, дело хозяйское», – сказал Червиченко.

    • В прошедшем сезоне Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
    • Вингер выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2023 17:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Kris's 6 часов назад

      Нашли у кого спрашивать.

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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная 7 часов назад

      Сам то что делал в Спартаке? Набирал муккунк пучок за лимон. Тебе ли о трансферах Спартака говорить. Написал бы я кто ты такой, но забанят и очень на долго. А из за такого г.... как ты бан получать. * ука развалил команду.

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      Рейтинг: +2521

      моэм 7 часов назад

      РАНЬШЕ КАДИС ХОТЕЛ 8 ЛЯМОВ ....НО В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ , В ХОДЕ КОТОРЫХ ПРОДАВЕЦ ОБЫЧНО ХОТЬ НЕМНОГО , НО УСТУПАЕТ , ЭШУОРТ ДОБИВАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ ДЛЯ КЛУБА....СОВЕРШЕННО НЕПРИКРЫТОЕ ВОРОВСТВО В ВИДЕ ОТКАТА ....И ЭТОГО ВОРА ОСТАВЛЯЮТ , А МЕЛЕЖИКОВА ПЫТАВШЕГОСЯ ЕГО КОНТРОЛИРОВАТЬ УВОЛЬНЯЮТ....ПОЗДРАВИМ СПАРТАК С "МУДРЫМ" РЕШЕНИЕМ.

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      Рейтинг: +24845

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Федун вроде как ушёл, но дело его живёт. (((

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