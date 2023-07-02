Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Бонгонда из «Кадиса»

«Спартак» близок к покупке нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда. С учетом бонусов сумма сделки составит 10 миллионов евро, сообщили в Испании. Главный тренер россиян Гильермо Абаскаль не сомневается в сделке.

«Кадис» купил игрока год назад за 3 миллиона.