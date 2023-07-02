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    • Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Бонгонда из «Кадиса»

    Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Бонгонда из «Кадиса»

    «Спартак» близок к покупке нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда. С учетом бонусов сумма сделки составит 10 миллионов евро, сообщили в Испании. Главный тренер россиян Гильермо Абаскаль не сомневается в сделке.

    «Кадис» купил игрока год назад за 3 миллиона.

    • В прошедшем сезоне Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
    • Вингер выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: Relevo

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    02.07.2023 14:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101845

      zigbert 5 часов назад

      Конечно с таким послужным списком сложно ждать что то феерическое но выводы следует делать по его игре. Абаскаль не против его появления в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +923

      k611 8 часов назад

      Свет клином на нём сошёлся что ли? Статистика не фонтан. За такие деньги можно поинтереснее нападающего найти.

      1
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      Рейтинг: +3000

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Как же я люблю хряков. Это надо ещё постараться купить такой хлам за десятку лярдов евро. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1990

      Romio-xxx > ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Лярдов,ты уверен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2637

      alefreddy 12 часов назад

      он должен быть лучше всех на порядок однако статистика на данный момент слабая.Ранее он лучше играл

      1
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      Рейтинг: +14635

      Skull_Boy 12 часов назад

      Спартак может покупать жесткий хлам за 10 млн, а потом не знает как от него избавиться, где живой пример Шмара

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5456

      Питерский князь 13 часов назад

      Очередной треш.
      :)))

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      Рейтинг: +8726

      Беспонтий 13 часов назад

      а креатив мышления не тает
      бонгонов местных если не хватает
      своих изделий № 2
      чтоб больше не болела голова
      купить ещё
      а вдруг да пригодится

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      Рейтинг: +23140

      Persona_non_Grata > Беспонтий 10 часов назад

      Берем впрок, что бы тарабанить всех !!! Мы за безопасный секс !!! )))

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      Рейтинг: +24845

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      С такой стрёмной фамилией в Россию лучше не ехать.

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