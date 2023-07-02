Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Бонгонда из «Кадиса»

Конечно с таким послужным списком сложно ждать что то феерическое но выводы следует делать по его игре. Абаскаль не против его появления в Спартаке.
«Спартак» близок к покупке нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда. С учетом бонусов сумма сделки составит 10 миллионов евро, сообщили в Испании. Главный тренер россиян Гильермо Абаскаль не сомневается в сделке.
«Кадис» купил игрока год назад за 3 миллиона.
- В прошедшем сезоне Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
- Вингер выступает за сборную ДР Конго.