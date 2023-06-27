Коваленко пройдет медосмотр для «Зенита» на этой неделе («СЭ»)

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко на этой неделе пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит», сообщает «СЭ».
После медосмотра «Зенит» заключит с Коваленко долгосрочный контракт. Все заинтересованные стороны близки к договоренности.
- Изначально 19-летний футболист выбирал между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не захотел продавать его в «Локо» и договорился в «Зенитом».
- Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»