Коваленко пройдет медосмотр для «Зенита» на этой неделе («СЭ»)

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко на этой неделе пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит», сообщает «СЭ».

После медосмотра «Зенит» заключит с Коваленко долгосрочный контракт. Все заинтересованные стороны близки к договоренности.