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    Сборная самых дорогих игроков РПЛ от Transfermarkt

    Transfermarkt после обновления рыночной стоимости игроков РПЛ показал новую сборную самых дорогих футболистов лиги.

    В нее вошли шесть представителей «Зенита», по два – из ЦСКА и «Краснодара», один – из «Динамо».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 16 млн евро);

    Защитники: Роберт Ренан («Зенит», 9 млн евро), Игорь Дивеев (ЦСКА, 7,5 млн евро), Вильмар Барриос («Зенит», 18 млн евро);

    Полузащитники: Дуглас Сантос («Зенит», 18 млн евро), Арсен Захарян («Динамо», 15 млн евро), Вендел («Зенит», 24 млн евро), Эдуард Сперцян («Краснодар», 12 млн евро);

    Нападающие: Клаудиньо («Зенит», 20 млн евро), Малком («Зенит», 30 млн евро), Федор Чалов (ЦСКА, 12 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1917

      Fialet 1 минуту назад

      Захиряну давно пора ценник раз в пять скинуть.

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      Рейтинг: +33961

      oyabun 1 час назад

      Дивеев?!!! Неожиданно.

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      Рейтинг: +1557

      Болотоход 1 час назад

      стыдно за игрочишек помойных блеклых)

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      Рейтинг: +1744

      22 raza chemp 1 час назад

      Скоро газовая труба пойдет от Питера до Рио де Жанейро, чтоб бразилам легче было по ней пачками ползти в зинит

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