Сборная самых дорогих игроков РПЛ от Transfermarkt

Transfermarkt после обновления рыночной стоимости игроков РПЛ показал новую сборную самых дорогих футболистов лиги.

В нее вошли шесть представителей «Зенита», по два – из ЦСКА и «Краснодара», один – из «Динамо».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 16 млн евро);

Защитники: Роберт Ренан («Зенит», 9 млн евро), Игорь Дивеев (ЦСКА, 7,5 млн евро), Вильмар Барриос («Зенит», 18 млн евро);

Полузащитники: Дуглас Сантос («Зенит», 18 млн евро), Арсен Захарян («Динамо», 15 млн евро), Вендел («Зенит», 24 млн евро), Эдуард Сперцян («Краснодар», 12 млн евро);

Нападающие: Клаудиньо («Зенит», 20 млн евро), Малком («Зенит», 30 млн евро), Федор Чалов (ЦСКА, 12 млн евро).