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    Стало известно, где Тилеманс продолжит карьеру

    Бывший полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс нашел новый клуб. Он согласовал условия с «Астон Виллой».

    Бирмингемцы в гонке за свободного агента из Бельгии опередили ряд клубов.

    • Тилеманс покинул «Лестер» после вылета из АПЛ.
    • 26-летний игрок стоит 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне АПЛ у Тилеманса 31 матч, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 20:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2553

      Челнинец 1 час назад

      Для Астон виллы это точно усиление, тем более еврокубки, хорошая скамейка нужна, надеюсь в следующем сезоне будут играть еще лучше, чтоб как ньюкасл дал борьбу за место ЛЧ, будет еще интереснее наблюдать за АПЛ)

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