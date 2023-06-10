Стало известно, где Тилеманс продолжит карьеру

Для Астон виллы это точно усиление, тем более еврокубки, хорошая скамейка нужна, надеюсь в следующем сезоне будут играть еще лучше, чтоб как ньюкасл дал борьбу за место ЛЧ, будет еще интереснее наблюдать за АПЛ)
Бывший полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс нашел новый клуб. Он согласовал условия с «Астон Виллой».
Бирмингемцы в гонке за свободного агента из Бельгии опередили ряд клубов.
- Тилеманс покинул «Лестер» после вылета из АПЛ.
- 26-летний игрок стоит 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне АПЛ у Тилеманса 31 матч, 3 гола, 2 ассиста.