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    Гойло оценил свои перспективы в «Зените»

    Вратарь «Пари НН» Никита Гойло порассуждал о шансах заиграть в «Зените».

    • Петербургский клуб объявил о возвращении 24-летнего воспитанника месяц назад.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 45 миллионов рублей.
    • Гойло собираются сделать основным голкипером «Зенита».

    – Перед грядущим возвращением в «Зенит» обсуждали свое будущее с главным тренером команды Сергеем Семаком?

    – Нет. Еще сезон не закончился. Я еще принадлежу «Нижнему Новгороду». Мне сейчас не до «Зенита» пока.

    – Это ваше личное желание было попробовать себя в Питере? Или на уровне клубов всe решалось?

    – Мое личное, конечно.

    – Есть уверенность, что вытесните из состава Михаила Кержакова и остальных вратарей?

    – Я буду стараться. Главное – в себя верить и доказывать.

    – Ожидали, что всe так развернется? «Нижний Новгород» собирался активировать опцию о выкупе вашего контракта...

    – Само предложение было неожиданным, конечно. Но раз оно поступило, то не стал отказываться.

    – Что, на ваш взгляд, вам надо сделать, чтобы стать номером один в ближайшее время?

    – Быть собой, всe доказывать тренерам своей игрой. Каждую игру, каждую тренировку, каждый час.

    – Что можно почерпнуть у Михаила Кержакова?

    – Думаю, спокойствие.

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    Источник: «Известия»

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