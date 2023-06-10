Гойло оценил свои перспективы в «Зените»

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло порассуждал о шансах заиграть в «Зените».

Петербургский клуб объявил о возвращении 24-летнего воспитанника месяц назад.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 45 миллионов рублей.

Гойло собираются сделать основным голкипером «Зенита».

– Перед грядущим возвращением в «Зенит» обсуждали свое будущее с главным тренером команды Сергеем Семаком?

– Нет. Еще сезон не закончился. Я еще принадлежу «Нижнему Новгороду». Мне сейчас не до «Зенита» пока.

– Это ваше личное желание было попробовать себя в Питере? Или на уровне клубов всe решалось?

– Мое личное, конечно.

– Есть уверенность, что вытесните из состава Михаила Кержакова и остальных вратарей?

– Я буду стараться. Главное – в себя верить и доказывать.

– Ожидали, что всe так развернется? «Нижний Новгород» собирался активировать опцию о выкупе вашего контракта...

– Само предложение было неожиданным, конечно. Но раз оно поступило, то не стал отказываться.

– Что, на ваш взгляд, вам надо сделать, чтобы стать номером один в ближайшее время?

– Быть собой, всe доказывать тренерам своей игрой. Каждую игру, каждую тренировку, каждый час.

– Что можно почерпнуть у Михаила Кержакова?

– Думаю, спокойствие.