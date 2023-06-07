Смолов рассказал, кого считает «новым Аршавиным»: «Даже порезче и побыстрее»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве в интервью Нобелю Арустамяну.

«Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

– Ты согласен с теми, кто говорит, что Пиняев – это новый Аршавин?

– Судя по комплекции, манере игры, прям очень близко, да. Мне кажется, что Серега порезче, побыстрее. Без мяча, именно.

– Я знаю, что ты писал Пиняеву, когда ему было 13 лет, он только в «Чертаново» появился.

– Да.

– О чем был разговор?

– Я тебе расскажу. У меня друг есть – Вадим Городницкий. Он работает сейчас в РПЛ, а раньше – в Nike. Вот, они, собственно, знали и вели Серегу давно. Меня Вадим попросил познакомиться с Пиняевым, и я написал.

Я не помню, о чем шла речь, но я знал про Серегу давно. Реально с его 13 лет как бы. Больше тебе скажу, я знал этапы его карьеры – когда он там в «Юнайтед» ездил. Мне Вадик все рассказывал. Я считаю, что у него классное будущее, и желаю, чтобы травм не было.

Опять же, мне звонил Игорь Смольников сейчас, который с ним в команде находится. И Игорю я доверяю с точки зрения разбора в людях. Он сказал, что Пиняев – парень с головой, и это поспособствует ему в будущем.

– Я немножко с ним общаюсь в инстаграме. Федь, я просто в таком восторге от его…

– Адекватности.

– … адекватности в таком возрасте, с таким вниманием. Причем к нему внимание не полгода, не год, как у Захаряна – два года. У него внимание с 13 лет, и он сохраняет адекватность.

– Да-да. Дай бог, чтобы продолжилось.

– Пиняев – супер-талант, уровня Аршавина. Он должен все сделать летом, чтобы уехать? Как ему быть?

– Соглашусь, потенциально уровень Аршавина точно. Я думаю, что он сам понимает, что ему нужно улучшить и в чем у него преимущество перед тем же Аршавиным.