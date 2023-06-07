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    • Смолов рассказал, кого считает «новым Аршавиным»: «Даже порезче и побыстрее»

    Смолов рассказал, кого считает «новым Аршавиным»: «Даже порезче и побыстрее»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве в интервью Нобелю Арустамяну.

    • «Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

    – Ты согласен с теми, кто говорит, что Пиняев – это новый Аршавин?

    – Судя по комплекции, манере игры, прям очень близко, да. Мне кажется, что Серега порезче, побыстрее. Без мяча, именно.

    – Я знаю, что ты писал Пиняеву, когда ему было 13 лет, он только в «Чертаново» появился.

    – Да.

    – О чем был разговор?

    – Я тебе расскажу. У меня друг есть – Вадим Городницкий. Он работает сейчас в РПЛ, а раньше – в Nike. Вот, они, собственно, знали и вели Серегу давно. Меня Вадим попросил познакомиться с Пиняевым, и я написал.

    Я не помню, о чем шла речь, но я знал про Серегу давно. Реально с его 13 лет как бы. Больше тебе скажу, я знал этапы его карьеры – когда он там в «Юнайтед» ездил. Мне Вадик все рассказывал. Я считаю, что у него классное будущее, и желаю, чтобы травм не было.

    Опять же, мне звонил Игорь Смольников сейчас, который с ним в команде находится. И Игорю я доверяю с точки зрения разбора в людях. Он сказал, что Пиняев – парень с головой, и это поспособствует ему в будущем.

    – Я немножко с ним общаюсь в инстаграме. Федь, я просто в таком восторге от его…

    – Адекватности.

    – … адекватности в таком возрасте, с таким вниманием. Причем к нему внимание не полгода, не год, как у Захаряна – два года. У него внимание с 13 лет, и он сохраняет адекватность.

    – Да-да. Дай бог, чтобы продолжилось.

    – Пиняев – супер-талант, уровня Аршавина. Он должен все сделать летом, чтобы уехать? Как ему быть?

    – Соглашусь, потенциально уровень Аршавина точно. Я думаю, что он сам понимает, что ему нужно улучшить и в чем у него преимущество перед тем же Аршавиным.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3693

      acor94 3 часа назад

      Так и толку уезжать. Деньги и тут платят хорошие. Медали тут такие же как и везде: чемпионат и кубок страны. Зачем менять шило на мыло, пусть радует наших болельщиков!

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      Рейтинг: +5280

      Питерский князь 3 часа назад

      А я думал, что не меньше чем Месси.
      :)))
      Не лизнул, а язык до упора в жопу вставил.

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