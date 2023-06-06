«Фиорентина» решила вернуть Кокорина

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о желании «Фиорентины» вернуть игрока.
«Рассматриваем ли мы другие варианты продолжения карьеры Кокорина? Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе.
Наш первый шаг – вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.
Александр сейчас – игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды», – сообщил агент.
- «Арис» арендовал Кокорина в августе.
- Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.
Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику
Источник: Sport24