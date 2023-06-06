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    «Фиорентина» решила вернуть Кокорина

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о желании «Фиорентины» вернуть игрока.

    «Рассматриваем ли мы другие варианты продолжения карьеры Кокорина? Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе.

    Наш первый шаг – вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.

    Александр сейчас – игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды», – сообщил агент.

    • «Арис» арендовал Кокорина в августе.
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

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    Источник: Sport24

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    06.06.2023 18:57
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Реинкарнация по-итальянски. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      Александр.Т. 7 часов назад

      Решила вернуть , просто хотят выпросить больше ща аренду в этот же Арис а так он им и на фиг не нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1696

      vmonomah17 8 часов назад

      Сейчас зенит его за 40 лямов евро купит)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5257

      Питерский князь 8 часов назад

      Готовьте еще бабла.
      На халявк он играть не будет.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      Болотоход 8 часов назад

      В зените будет.

      0
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