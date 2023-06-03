РПЛ. ЦСКА разгромил «Ростов» (4:1) и занял второе место

ЦСКА крупно обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ – 4:1. Дубль сделал Федор Чалов. Еще по голу забили Хесус Медина и Виллиан Роша.

Московский клуб набрал 58 очков и финишировал на втором месте, опередив «Спартак» на четыре очка.

«Ростов» занял четвертое место.

Россия. РПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Медина, 9; 2:0 – Чалов, 17 (с пенальти); 3:0 – Виллиан, 25; 4:0 – Чалов, 33; 4:1 – Чернов, 78.

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