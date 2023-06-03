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    РПЛ. ЦСКА разгромил «Ростов» (4:1) и занял второе место

    ЦСКА крупно обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ – 4:1. Дубль сделал Федор Чалов. Еще по голу забили Хесус Медина и Виллиан Роша.

    Московский клуб набрал 58 очков и финишировал на втором месте, опередив «Спартак» на четыре очка.

    «Ростов» занял четвертое место.

    Россия. РПЛ. 30-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Медина, 9; 2:0 – Чалов, 17 (с пенальти); 3:0 – Виллиан, 25; 4:0 – Чалов, 33; 4:1 – Чернов, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 18:55
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +101639

      zigbert 3 часа назад

      Очень неожиданный результат. Ростов обязан был навязать борьбу но в обороне они наделали много ошибок. Может быть перегорели от важности такого матча. Правда второй тайм провели более организованно.
      В ЦСКА был активен Чалов, Медина. Случайной эту победу не назовешь, победа заслуженная.
      ЦСКА с серебренными медалями!

      1
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      Рейтинг: +20145

      Cleaner > zigbert 3 часа назад

      Этим и отличается классная команда - умением собраться в ВАЖНОМ матче. Во втором тайме ЦСКА сбавил, а не Ростов добавил. И если бы Заболотный не разбазаривал моменты, счет стал бы совсем неприличным.
      И спасибо за адекватный комментарий и поздравление.)

      1
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      Рейтинг: +1006

      Riot Zero > Cleaner 3 часа назад

      А ЦСКА классная команда? Если да, то классная команда не сбавляет во втором тайме, ну ты понял.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1399

      Ароматный Чаек 4 часа назад

      Красно-Синих с Серебром Чемпионата 2022-2023
      ЦВБП

      2
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      Рейтинг: +20145

      Cleaner > Ароматный Чаек 3 часа назад

      Однозначно!..)))

      1
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      Рейтинг: +2121

      prtcs 4 часа назад

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +12694

      Вомбат 4 часа назад

      Прогресс ЦСКА в этом сезоне можно сравнить только с прогрессом Спартака. Так держать, команда Федотова! (Сравнение с прогрессом Локо этой весной будет некорректно - весной был слишком короткий отрезок, меньше половины чемпионата.)

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      Рейтинг: +54

      Marshall1956 5 часов назад

      Шансов побороться за чемпионство в этом сезоне не было,будем надеяться на следующий сезон.ЦВБП!!!

      2
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      Рейтинг: +479

      ростов 100/100 5 часов назад

      Коней с Победой. Заслужили. Ну а у нас как всегда любимая игра с вратарём.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5976

      maygli 5 часов назад

      ЦСКА с победой!
      Спасибо за бронзу.
      )))

      2
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      Рейтинг: +3675

      CSKA57 5 часов назад

      Команда, с заслуженной победой и серебром!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20145

      Cleaner 5 часов назад

      Болельщики Ростова: - Валера, ВЕРИМ!!!...)))

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      Рейтинг: +1006

      Riot Zero > Cleaner 5 часов назад

      Ты за своим лысым недоумком приглядывай.

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      Рейтинг: +1980

      Suvorov51 5 часов назад

      Поздравление команде лейтенантов удачи вам в следующем году

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