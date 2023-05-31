Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Лички назвал страны, где интересуются тренером

    Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал об интересе к нему из-за рубежа.

    «Разговоры про «Динамо» и Личку? Могу сказать, что на сегодняшний день ни на Марцела, ни на «Оренбург», ни на меня никто из «Динамо» с предложением не выходил. Я уже не раз говорил, что если Личке поступит интересное предложение, мы сядем и его рассмотрим. Марцел созрел для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере.

    Но у него действующий контракт с «Оренбургом». Он очень уважает этот клуб, полностью отдается работе. Если летом не возникнет интересных вариантов, Марцел готов продолжать тренировать «Оренбург» и прогрессировать вместе с этой командой. На сегодняшний день к Марцелу есть интерес со стороны некоторых турецких, арабских (ОАЭ) и даже китайского клубов. Конкретики пока нет. Поживем – увидим», – сказал Новиков.

    • Личка в Оренбурге с 2020 года.
    • В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
    • Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с «Динамо-Брест».

    Новости по теме
    Личка ответил, сделает ли «Оренбург» чемпионский коридор «Зениту» 25
    РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера сезона 10
    В «Оренбурге» высказались о возможном уходе тренера Лички в «Динамо» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 