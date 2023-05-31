Агент Лички назвал страны, где интересуются тренером

Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал об интересе к нему из-за рубежа.

«Разговоры про «Динамо» и Личку? Могу сказать, что на сегодняшний день ни на Марцела, ни на «Оренбург», ни на меня никто из «Динамо» с предложением не выходил. Я уже не раз говорил, что если Личке поступит интересное предложение, мы сядем и его рассмотрим. Марцел созрел для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере.

Но у него действующий контракт с «Оренбургом». Он очень уважает этот клуб, полностью отдается работе. Если летом не возникнет интересных вариантов, Марцел готов продолжать тренировать «Оренбург» и прогрессировать вместе с этой командой. На сегодняшний день к Марцелу есть интерес со стороны некоторых турецких, арабских (ОАЭ) и даже китайского клубов. Конкретики пока нет. Поживем – увидим», – сказал Новиков.