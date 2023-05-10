Черчесов: «Ференцварош» попробует подписать Кузяева, тяжело пройти мимо такого игрока»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не стал исключать переход в команду полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
- У игрока летом истекает контракт.
- Кузяев знаком с Черчесовым по сборной России.
- 30-летний игрок стоит 10 миллионов евро.
– У «Ференцвароша» есть интерес к Далеру?
– Когда есть игрок такого уровня… То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят. Если Кузяев действительно хочет уйти из «Зенита», то почему в Турцию, а не в «Ференцварош»? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы. В этом нет проблемы.
– Видно, вы цените его футбольные качества.
– Кузяев – основной игрок «Зенита», даже при всех бразильцах в составе. 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем.
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