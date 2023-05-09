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    • Михаил Кержаков ответил болельщику, сравнившему его с мешком картошки

    Михаил Кержаков ответил болельщику, сравнившему его с мешком картошки

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своих мыслях перед пенальти Квинси Промеса.

    • Петербуржцы в воскресенье победили «Спартак» со счетом 3:2.
    • Голландец реализовал 11-метровый на 85-й минуте.

    «Были мысли, что будет круто: так давно не отбивать пенальти и сделать это в чемпионском матче от Промеса.

    Я анализировал его удары. Думал, что либо он пробьeт туда, куда в итоге пробил, либо по центру, чтобы показать свои cojones в важном матче.

    Стоял до конца, были мысли шажочек приставной сделать чуть заранее и прыгнуть. Если бы так сделал, наверное, достал бы.

    Вообще, как только я начал анализировать пенальти, я ни одного пенальти не взял. Но перед Промесом вот проанализировал, не помогло.

    Торчу теперь мешок картошки болельщику, который в комментариях написал, что я на воротах, как мешок картошки. Пусть он отзовeтся, я мешок приготовлю», – заявил Кержаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +560

      FCSpartakM 3 часа назад

      По сути Кержаков и есть мешок, но в зените эта позиция вообще никак не должна волновать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6283

      subbotaspartak 4 часа назад

      Обидно конечно - мешок... 2 мешка!
      Шучу. Удачи Михаил

      0
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