Михаил Кержаков ответил болельщику, сравнившему его с мешком картошки

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своих мыслях перед пенальти Квинси Промеса.
- Петербуржцы в воскресенье победили «Спартак» со счетом 3:2.
- Голландец реализовал 11-метровый на 85-й минуте.
«Были мысли, что будет круто: так давно не отбивать пенальти и сделать это в чемпионском матче от Промеса.
Я анализировал его удары. Думал, что либо он пробьeт туда, куда в итоге пробил, либо по центру, чтобы показать свои cojones в важном матче.
Стоял до конца, были мысли шажочек приставной сделать чуть заранее и прыгнуть. Если бы так сделал, наверное, достал бы.
Вообще, как только я начал анализировать пенальти, я ни одного пенальти не взял. Но перед Промесом вот проанализировал, не помогло.
Торчу теперь мешок картошки болельщику, который в комментариях написал, что я на воротах, как мешок картошки. Пусть он отзовeтся, я мешок приготовлю», – заявил Кержаков.
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