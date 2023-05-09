Михаил Кержаков ответил болельщику, сравнившему его с мешком картошки

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своих мыслях перед пенальти Квинси Промеса.

Петербуржцы в воскресенье победили «Спартак» со счетом 3:2.

Голландец реализовал 11-метровый на 85-й минуте.

«Были мысли, что будет круто: так давно не отбивать пенальти и сделать это в чемпионском матче от Промеса.

Я анализировал его удары. Думал, что либо он пробьeт туда, куда в итоге пробил, либо по центру, чтобы показать свои cojones в важном матче.

Стоял до конца, были мысли шажочек приставной сделать чуть заранее и прыгнуть. Если бы так сделал, наверное, достал бы.

Вообще, как только я начал анализировать пенальти, я ни одного пенальти не взял. Но перед Промесом вот проанализировал, не помогло.

Торчу теперь мешок картошки болельщику, который в комментариях написал, что я на воротах, как мешок картошки. Пусть он отзовeтся, я мешок приготовлю», – заявил Кержаков.

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