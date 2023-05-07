Аршавин: «В матче «Зенит» – «Спартак» игра будет на одной половине поля!»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

«В нападение «Спартаку» еще надо дойти! Будет футбол на одной половине поля! Может быть, Квинси Промес там убежит… Это единственное», – считает Аршавин.

В 18:00 мск начнется матч 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

В случае победы петербуржцы станут чемпионами.

«Спартак» идет на 3-м месте.

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