Аршавин: «В матче «Зенит» – «Спартак» игра будет на одной половине поля!»

Андрюха, сколько будут платить загнанным на трибуны "зрителям"?)))
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».
«В нападение «Спартаку» еще надо дойти! Будет футбол на одной половине поля! Может быть, Квинси Промес там убежит… Это единственное», – считает Аршавин.
- В 18:00 мск начнется матч 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».
- В случае победы петербуржцы станут чемпионами.
- «Спартак» идет на 3-м месте.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением