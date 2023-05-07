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    • Аршавин: «В матче «Зенит» – «Спартак» игра будет на одной половине поля!»

    Аршавин: «В матче «Зенит» – «Спартак» игра будет на одной половине поля!»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

    «В нападение «Спартаку» еще надо дойти! Будет футбол на одной половине поля! Может быть, Квинси Промес там убежит… Это единственное», – считает Аршавин.

    • В 18:00 мск начнется матч 26-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак».
    • В случае победы петербуржцы станут чемпионами.
    • «Спартак» идет на 3-м месте.

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    Источник: Sports.ru

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    07.05.2023 10:03
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +885

      rac531 7 мая, 12:03

      Андрюха, сколько будут платить загнанным на трибуны "зрителям"?)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > rac531 7 мая, 12:05

      Как обычно, хот-дог + бутылка воды.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +885

      rac531 > R_a_i_n 22 часа назад

      А Аршавин обещал тройные премиальные((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 7 мая, 12:01

      Аршавин займись наконец своими прямыми обязанностями в клубе хватит на Матче чепуху пороть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18216

      NewLife 7 мая, 11:15

      У меня много знакомых болельщиков блекло-голубых, но их чувство собственного достоинства не позволяет им опускаться до такого киздежа, как эта шавка на тв.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18216

      NewLife 7 мая, 11:12

      Именно так смотрят моменты ваши судьи на Варе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6432

      Давид59 7 мая, 10:35

      Промес убежит? Смотря куда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Номэд 7 мая, 10:06

      Этого помойного весь день по одной фразе будете выкладывать?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4674

      fakeid > Номэд 7 мая, 11:45

      у тебя горит?) гы-гы!

      0
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