«Двойные-тройные премиашки»: Аршавин объяснил, почему «Зенит» обыграет «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

– Андрей, мне, с одной стороны, нравится вот это ваше настроение предматчевое, а с другой – тревожно, потому что вот сейчас «хи-хи», «ха-ха», а завтра «Спартак» возьмет вас прибьет, и чемпионство отменяется…

– Я четыре года у вас тут сижу, «хи-хи», «ха-ха», и четыре раза «Зенит» прибивает всех и прибивает. Завтра будет то же самое.

– На чем основано, без «хи-хи», «ха-ха», такое утверждение?

– Малком в отличной форме. У «Спартака» Руслана Литвинова нет. Георгий Джикия, думаю, если и выйдет, то на одной ноге. Сегодня «Факел» сделал все самое лучшее, что может быть: обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные.

«Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.

Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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