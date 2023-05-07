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    • «Двойные-тройные премиашки»: Аршавин объяснил, почему «Зенит» обыграет «Спартак»

    «Двойные-тройные премиашки»: Аршавин объяснил, почему «Зенит» обыграет «Спартак»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Андрей, мне, с одной стороны, нравится вот это ваше настроение предматчевое, а с другой – тревожно, потому что вот сейчас «хи-хи», «ха-ха», а завтра «Спартак» возьмет вас прибьет, и чемпионство отменяется…

    – Я четыре года у вас тут сижу, «хи-хи», «ха-ха», и четыре раза «Зенит» прибивает всех и прибивает. Завтра будет то же самое.

    – На чем основано, без «хи-хи», «ха-ха», такое утверждение?

    – Малком в отличной форме. У «Спартака» Руслана Литвинова нет. Георгий Джикия, думаю, если и выйдет, то на одной ноге. Сегодня «Факел» сделал все самое лучшее, что может быть: обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
    • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2023 01:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +197

      Бригадный 7 мая, 11:43

      Тут проблемы есть. Вся прогрессивная общественность ждет, что ***** обыграют антинародную бригаду хрюканов. Но ... Некто Зиньковский прилюдно обещал нагадить. Что это значит? Значит только то, что хрюканы заготовили какую то подлянку. Например, навязать **** очередную драку. Хотя ... Если у хрюканов удалят до конца сезона полдюжины игроков, то это только "на руку". Великому ЦДСА в борьбе за медали драгоценные. Серебряные!

      0
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 7 мая, 10:04

      Очкует немытая шпана))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +636

      rattyboy 7 мая, 09:55

      Наф - Нафы, готовьте панамки )))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      solovey-2020 7 мая, 09:17

      аршавин ты ссучиный *******

      3
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      Рейтинг: +14588

      Алексей З 7 мая, 09:07

      На сегодня Зенит просто сиььнее. СПАРТАК потерял свою игру и состав.
      На поле выйдут Денисов , Игнатов , Дуарте, без Литвинова и здорового Джикия ,объективно трудно что-то противопоставить.
      Если только отпиз...ть как на кубок ?

      0
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      Рейтинг: +636

      rattyboy > Алексей З 18 часов назад

      Согласен с Арамисом !!!
      А начинали очень достойно...

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 7 мая, 07:40

      Вопрос сформулирован был забавно - "...чемпионство отменяется.." ))) Аршавин всё прекрасно видит. Спартак хоть из кожи вон лезь ,Зенит вытащат на 1 место, Зимой, когда по товарнякам все начали говорить - "смотрите какой Спартак, а вдруг..", с первых матчей возобновившегося чемпа Спартак стали давить. Ещё не понятно было, а хватит ли ему самому на "а вдруг", но бабло уже пошло и верные псы уже стали его отрабатывать (двоих даже было отстранили, но быстро вернули - "а что случилось?©"). Так что Аршавина надо слушать, парень знает что говорит - всё-таки звезда казахстанского футбола..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4674

      fakeid 7 мая, 03:38

      какой хороший сегодня день. и хряков надерём, и кони их обскачут)

      4
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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > fakeid 7 мая, 06:58

      Как мало тебе надо для счастья.

      3
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      Рейтинг: +4129

      Kollljan > Kollljan 7 мая, 07:05

      А много ли, вообще, человеку нужно для счастья?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > Kollljan 7 мая, 07:26

      Некотрым совсем чуть-чуть. Например обозвать соперников, написать спартаг и гыгыгы...

      6
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      Рейтинг: +5705

      afw13 > fakeid 23 часа назад

      а кто "надерем"? ты в системе зенита чтоль, дружок? что лично ты сделал чтоб кого-то там "надрать"? по факту ничего, кроме кучек экскрементов в новостной ленте этого сайта. а на другое похоже что ты и не способен.

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