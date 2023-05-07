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  • «Двойные-тройные премиашки»: Аршавин объяснил, почему «Зенит» обыграет «Спартак»

«Двойные-тройные премиашки»: Аршавин объяснил, почему «Зенит» обыграет «Спартак»

7 мая 2023, 01:23
5

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

– Андрей, мне, с одной стороны, нравится вот это ваше настроение предматчевое, а с другой – тревожно, потому что вот сейчас «хи-хи», «ха-ха», а завтра «Спартак» возьмет вас прибьет, и чемпионство отменяется…

– Я четыре года у вас тут сижу, «хи-хи», «ха-ха», и четыре раза «Зенит» прибивает всех и прибивает. Завтра будет то же самое.

– На чем основано, без «хи-хи», «ха-ха», такое утверждение?

– Малком в отличной форме. У «Спартака» Руслана Литвинова нет. Георгий Джикия, думаю, если и выйдет, то на одной ноге. Сегодня «Факел» сделал все самое лучшее, что может быть: обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные.

  • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
  • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
  • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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momwig_
1683434421
Вопрос сформулирован был забавно - "...чемпионство отменяется.." ))) Аршавин всё прекрасно видит. Спартак хоть из кожи вон лезь ,Зенит вытащат на 1 место, Зимой, когда по товарнякам все начали говорить - "смотрите какой Спартак, а вдруг..", с первых матчей возобновившегося чемпа Спартак стали давить. Ещё не понятно было, а хватит ли ему самому на "а вдруг", но бабло уже пошло и верные псы уже стали его отрабатывать (двоих даже было отстранили, но быстро вернули - "а что случилось?©"). Так что Аршавина надо слушать, парень знает что говорит - всё-таки звезда казахстанского футбола..
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solovey-2020
1683440245
аршавин ты ссучиный *******
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rattyboy
1683442531
Наф - Нафы, готовьте панамки )))))
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NewLife
1683443077
Очкует немытая шпана))
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Бригадный
1683448987
Тут проблемы есть. Вся прогрессивная общественность ждет, что ***** обыграют антинародную бригаду хрюканов. Но ... Некто Зиньковский прилюдно обещал нагадить. Что это значит? Значит только то, что хрюканы заготовили какую то подлянку. Например, навязать **** очередную драку. Хотя ... Если у хрюканов удалят до конца сезона полдюжины игроков, то это только "на руку". Великому ЦДСА в борьбе за медали драгоценные. Серебряные!
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