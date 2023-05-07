«Двойные-тройные премиашки»: Аршавин объяснил, почему «Зенит» обыграет «Спартак»

Тут проблемы есть. Вся прогрессивная общественность ждет, что ***** обыграют антинародную бригаду хрюканов. Но ... Некто Зиньковский прилюдно обещал нагадить. Что это значит? Значит только то, что хрюканы заготовили какую то подлянку. Например, навязать **** очередную драку. Хотя ... Если у хрюканов удалят до конца сезона полдюжины игроков, то это только "на руку". Великому ЦДСА в борьбе за медали драгоценные. Серебряные!
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».
– Андрей, мне, с одной стороны, нравится вот это ваше настроение предматчевое, а с другой – тревожно, потому что вот сейчас «хи-хи», «ха-ха», а завтра «Спартак» возьмет вас прибьет, и чемпионство отменяется…
– Я четыре года у вас тут сижу, «хи-хи», «ха-ха», и четыре раза «Зенит» прибивает всех и прибивает. Завтра будет то же самое.
– На чем основано, без «хи-хи», «ха-ха», такое утверждение?
– Малком в отличной форме. У «Спартака» Руслана Литвинова нет. Георгий Джикия, думаю, если и выйдет, то на одной ноге. Сегодня «Факел» сделал все самое лучшее, что может быть: обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные.
- «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
- Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
- Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.
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