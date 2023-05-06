Смолов обогнал Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России

Форвард «Динамо» Федор Смолов забил победный гол в ворота «Химок» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

Для него это 103-й гол в чемпионате России – седьмой результат в истории турнира.

Смолов обошел Сергея Семака (102) и приблизился к Роману Павлюченко (104).

Больше забили только Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артем Дзюба (156).

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