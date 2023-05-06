Смолов обогнал Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России

Блин, в 5-ке лучших, из всех "рекордсменов", действующий только Зюба и между ним и Смоловым просто пропасть. При том, что результат 110-130 мячей за всю карьеру - просто унизительный, для форварда!
Форвард «Динамо» Федор Смолов забил победный гол в ворота «Химок» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.
Для него это 103-й гол в чемпионате России – седьмой результат в истории турнира.
Смолов обошел Сергея Семака (102) и приблизился к Роману Павлюченко (104).
Больше забили только Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артем Дзюба (156).
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