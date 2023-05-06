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    • Смолов обогнал Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России

    Смолов обогнал Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России

    Форвард «Динамо» Федор Смолов забил победный гол в ворота «Химок» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

    Для него это 103-й гол в чемпионате России – седьмой результат в истории турнира.

    Смолов обошел Сергея Семака (102) и приблизился к Роману Павлюченко (104).

    Больше забили только Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артем Дзюба (156).

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    Источник: Opta

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    06.05.2023 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 20:20

      Блин, в 5-ке лучших, из всех "рекордсменов", действующий только Зюба и между ним и Смоловым просто пропасть. При том, что результат 110-130 мячей за всю карьеру - просто унизительный, для форварда!

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      Рейтинг: +7111

      Semenycch 6 мая, 17:38

      Только Сергей Богданович по амплуа на поле опорник или бокс-ту-бокс, а Смолов форвард!

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      Рейтинг: +1278

      Таврида 6 мая, 17:19

      Ничё что Семак даже не нападающий? Как игрок - на голову выше Смолова.

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