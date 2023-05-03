Участвуйте в новом сезоне «Конкурсе прогнозов»! Призовой фонд – 100 тысяч рублей

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Название футбольного клуба или заклинание из «Гарри Поттера»?
17:55
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«Барселона» готовится к возвращению Месси: список игроков, которых продадут и оставят
17:32
«Матч ТВ» перестанет использовать дроны для съемки игр РПЛ после атаки беспилотников на Кремль
17:08
Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам
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16:59
Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»
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16:45
«Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на «Петровском»
16:37
Уткин: «От всей глубины души сочувствую фанатам «Динамо». А душа у меня глубокая»
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16:27
«Динамо» продлит контракт с Йокановичем лишь при одном условии
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Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором
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41-летний Уилкшир готов вернуться в «Динамо»: «Могу прийти на помощь»
15:13
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Экс-тренер «Краснодара» рассказал, чем его впечатлил Галицкий
14:55
«Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб
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«Мечтал о Европе, но оказался в России»: Ярошик рассказал, как заплакал после перехода в ЦСКА
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«Абаскаль поплыл»: Аленичев назвал причины провальной весны «Спартака»
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Отец Месси проведет переговоры с владельцем топ-клуба МЛС
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Павлюченко: «Боюсь, что в следующем туре «Зенит» станет чемпионом»
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13:30
Йоканович уйдет из «Динамо»: он не выполнил поставленные задачи (Sport24)
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1
Источник:
«Бомбардир»
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03.05.2023 11:34
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