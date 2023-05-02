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    • Люди, связанные со «Спартаком», посодействовали назначению Тедеско в сборную Бельгии

    Люди, связанные со «Спартаком», посодействовали назначению Тедеско в сборную Бельгии

    Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, как спартаковское прошлое помогло Доменико Тедеско получить работу в бельгийской сборной.

    – Многие считают, что Тедеско еще не готов работать с командой такого уровня. Вас это не смущало?

    – Уверен, он готов к любым вызовам. Да, Доменико довольно молодой тренер. А в нашем шорт-листе были и более взрослые, а также опытные специалисты.

    Мы долго разговаривали с каждым кандидатом – Тедеско подошел по всем критериям. Возраст нас особо не интересовал – Доменико набрался достаточного опыта.

    Его более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии.

    – Вы входили в число тех, кто принимал финальное решение о назначении Тедеско?

    – Да.

    – Учитывался ли опыт работы Доменико в «Спартаке»?

    – Конечно. Мои контакты помогли собрать информацию – я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов.

    – Инсайды дали люди из «Спартака»?

    – Скажем так, болельщики «Спартака», которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом.

    • Тедеско принял сборную Бельгии после ЧМ-2022, сменив Роберто Мартинеса.
    • Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
    • Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 14:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 мая, 20:14

      Да совсем неплохо отработал он в Спартаке, Может и сборную Бельгии он сумеет поднять на новый уровень?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1286

      Болотоход 2 мая, 17:06

      А Сережку Семака в условный Казахстан или Узбекистан ни кто не позовет!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 15:31

      Хорошо подставили бельгийцев. Посодействовали и впарили им скачущего
      психованного физрука. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 2 мая, 15:02

      Да куй с ним с Тедеско, но они ж как тараканы везде лезут "содействовать".
      Вон колхоз совместно с судьями и комментаторами мордой в говно макнули, да теперь ещё и КДК разведут на дисциплинарные санкции в его отношении.
      Ну ничё, хряки, бумеранг уже летит обратно

      1
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