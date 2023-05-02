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  • Люди, связанные со «Спартаком», посодействовали назначению Тедеско в сборную Бельгии

Люди, связанные со «Спартаком», посодействовали назначению Тедеско в сборную Бельгии

2 мая 2023, 14:44
1

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, как спартаковское прошлое помогло Доменико Тедеско получить работу в бельгийской сборной.

– Многие считают, что Тедеско еще не готов работать с командой такого уровня. Вас это не смущало?

– Уверен, он готов к любым вызовам. Да, Доменико довольно молодой тренер. А в нашем шорт-листе были и более взрослые, а также опытные специалисты.

Мы долго разговаривали с каждым кандидатом – Тедеско подошел по всем критериям. Возраст нас особо не интересовал – Доменико набрался достаточного опыта.

Его более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии.

– Вы входили в число тех, кто принимал финальное решение о назначении Тедеско?

– Да.

– Учитывался ли опыт работы Доменико в «Спартаке»?

– Конечно. Мои контакты помогли собрать информацию – я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов.

– Инсайды дали люди из «Спартака»?

– Скажем так, болельщики «Спартака», которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом.

  • Тедеско принял сборную Бельгии после ЧМ-2022, сменив Роберто Мартинеса.
  • Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
  • Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2024 Бельгия Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (1)
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zigbert
1683047686
Да совсем неплохо отработал он в Спартаке, Может и сборную Бельгии он сумеет поднять на новый уровень?
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