Люди, связанные со «Спартаком», посодействовали назначению Тедеско в сборную Бельгии

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, как спартаковское прошлое помогло Доменико Тедеско получить работу в бельгийской сборной.
– Многие считают, что Тедеско еще не готов работать с командой такого уровня. Вас это не смущало?
– Уверен, он готов к любым вызовам. Да, Доменико довольно молодой тренер. А в нашем шорт-листе были и более взрослые, а также опытные специалисты.
Мы долго разговаривали с каждым кандидатом – Тедеско подошел по всем критериям. Возраст нас особо не интересовал – Доменико набрался достаточного опыта.
Его более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии.
– Вы входили в число тех, кто принимал финальное решение о назначении Тедеско?
– Да.
– Учитывался ли опыт работы Доменико в «Спартаке»?
– Конечно. Мои контакты помогли собрать информацию – я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов.
– Инсайды дали люди из «Спартака»?
– Скажем так, болельщики «Спартака», которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом.
- Тедеско принял сборную Бельгии после ЧМ-2022, сменив Роберто Мартинеса.
- Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
- Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.