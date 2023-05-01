«Спартак» делает кассу»: Титов – о ретроматче «Победа» в Волгограде

Егор Титов высказался после ретроматча, посвящeнного 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Матч на «Волгоград Арене» посетили 36 тысяч 640 человек.

«Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча – это большое событие. Очень приятно, что всe это получилось. Поздравляю всех!

Что привлекает столько болельщиков, помимо отсутствия Fan ID? Надпись «Спартак» Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак».

Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты. Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки.

Увы, у Тихонова серьeзная травма, поэтому он сегодня не был на футбольном поле. Следующий матч в Самаре, готовимся», – сказал Титов.

Ретроматч «Победа» в Волгограде: четыре главных видео