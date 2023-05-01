Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» делает кассу»: Титов – о ретроматче «Победа» в Волгограде

    «Спартак» делает кассу»: Титов – о ретроматче «Победа» в Волгограде

    Егор Титов высказался после ретроматча, посвящeнного 80-летию победы в Сталинградской битве.

    «Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча – это большое событие. Очень приятно, что всe это получилось. Поздравляю всех!

    Что привлекает столько болельщиков, помимо отсутствия Fan ID? Надпись «Спартак» Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак».

    Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты. Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки.

    Увы, у Тихонова серьeзная травма, поэтому он сегодня не был на футбольном поле. Следующий матч в Самаре, готовимся», – сказал Титов.

    Ретроматч «Победа» в Волгограде: четыре главных видео

    Новости по теме
    Титов ответил, верит ли он в судейский заговор против «Спартака» 6
    Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал 21
    «Ему деньги уже не нужны». Титов – о Дзюбе в «Локомотиве»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2023 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      cska1948 2 мая, 10:31

      Волгоградцы трепетно относятся к Сталинградской битве и к событиям связанных с ней. Поэтому и пришли на матч памяти, а не на Титова полюбоваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 05:43

      Рабочие ветераны в Спартаке, шевелятся, здоровья...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 1 мая, 23:33

      Ну а как иначе - сначала ты долгие годы упорным трудом, красивыми и яркими победами создаешь "ИМЯ", а потом имя работает дальше - не зря же все, кто хочет хоть как-то "засветиться" и пропиариться используют Спартак. Даже здесь на бомбардире, хочешь максимум откликов - напиши что-нибудь о Спартаке или хотя бы упомяни о нем и ВСЁ - МАКСИМУМ просмотров и откликов обеспечен !!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 