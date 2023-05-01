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  • «Спартак» делает кассу»: Титов – о ретроматче «Победа» в Волгограде

«Спартак» делает кассу»: Титов – о ретроматче «Победа» в Волгограде

1 мая 2023, 22:50
3

Егор Титов высказался после ретроматча, посвящeнного 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча – это большое событие. Очень приятно, что всe это получилось. Поздравляю всех!

Что привлекает столько болельщиков, помимо отсутствия Fan ID? Надпись «Спартак» Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак».

Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты. Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки.

Увы, у Тихонова серьeзная травма, поэтому он сегодня не был на футбольном поле. Следующий матч в Самаре, готовимся», – сказал Титов.

Ретроматч «Победа» в Волгограде: четыре главных видео

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Титов Егор
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1682973184
Ну а как иначе - сначала ты долгие годы упорным трудом, красивыми и яркими победами создаешь "ИМЯ", а потом имя работает дальше - не зря же все, кто хочет хоть как-то "засветиться" и пропиариться используют Спартак. Даже здесь на бомбардире, хочешь максимум откликов - напиши что-нибудь о Спартаке или хотя бы упомяни о нем и ВСЁ - МАКСИМУМ просмотров и откликов обеспечен !!!!!!
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Дядя Серёжа
1682995419
Рабочие ветераны в Спартаке, шевелятся, здоровья...
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cska1948
1683012666
Волгоградцы трепетно относятся к Сталинградской битве и к событиям связанных с ней. Поэтому и пришли на матч памяти, а не на Титова полюбоваться.
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