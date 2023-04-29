Кержаков рассказал, почему его не вызвали в сборную России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков назвал причину своего невызова в сборную России на мартовские матчи.
«Мне Виталий Кафанов позвонил и сказал: «Слушай, очень тяжело тебя вызвать, потому что у тебя работы нет практически. Поэтому не обессудь».
Я проведу работу с защитниками. Скажу, чтобы побольше давали бить по воротам (смеется)», – рассказал Кержаков.
- В марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).
- В первом матче в воротах был Матвей Сафонов, во втором – Сергей Песьяков.
- 36-летний Кержаков в этом сезоне пропустил 12 голов в 24 встречах.
Источник: «Матч ТВ»