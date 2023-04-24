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    • Гасилин назвал человека с самыми большими яйцами в российском футболе

    Гасилин назвал человека с самыми большими яйцами в российском футболе

    Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о конфликте Игоря Денисова с руководством клуба из Петербурга из-за зарплаты Халка.

    – Денисов какое-то время сильно конфликтовал с руководством из-за высокой зарплаты бразильца.

    – Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов – человек с самыми большими яйцами в нашем футболе в плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него – он пойдет до конца.

    Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11507

      alp 3 минуты назад

      – Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно.

      у меня кровь из глаз пошла... ненадо гасилину говорить.. читать неприлично...

      0
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      Рейтинг: +65

      witalik 9 минут назад

      Футболиста Халка помню, много забивающего, правильно агрессивного, дурака Денисова, кроме драк с водителями, не помню, где-то в центре поля ненужный болтался, ну, типа бездарности Тарасова, до цербера-умницы Гаттузо дятлу Денисову как до Луны пешком. Как-то, так...

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      Рейтинг: +39

      AS Roma Ultras 9 минут назад

      гасилин видимо яйца проверял лично, на вид, вкус и цвет. А на самом деле эта тем с яйцами только мне отвратительна? неужели мозгов не хватает другой менее вульгарный эпитет придумать? это быдло с периферии так разговаривает

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      Рейтинг: +65

      witalik 13 минут назад

      Вспомнил интервью с молодым Дзюбой: "Самые большие яйца у Валеры Климова из Томи". Интересно, а у идиотов футболистов есть другие темы для обсуждения?

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      Рейтинг: +4413

      Spirit_78 18 минут назад

      деньГисов той выходкой просто показал свою мерзкую сущность, вот и всё. Никакие это не "яйца".

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