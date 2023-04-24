Гасилин назвал человека с самыми большими яйцами в российском футболе

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о конфликте Игоря Денисова с руководством клуба из Петербурга из-за зарплаты Халка.

– Денисов какое-то время сильно конфликтовал с руководством из-за высокой зарплаты бразильца.

– Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов – человек с самыми большими яйцами в нашем футболе в плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него – он пойдет до конца.

Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка.