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  • Гасилин назвал человека с самыми большими яйцами в российском футболе

Гасилин назвал человека с самыми большими яйцами в российском футболе

24 апреля 2023, 14:28
11

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о конфликте Игоря Денисова с руководством клуба из Петербурга из-за зарплаты Халка.

– Денисов какое-то время сильно конфликтовал с руководством из-за высокой зарплаты бразильца.

– Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов – человек с самыми большими яйцами в нашем футболе в плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него – он пойдет до конца.

Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Халк Гасилин Алексей
Комментарии (11)
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Spirit_78
1682336117
деньГисов той выходкой просто показал свою мерзкую сущность, вот и всё. Никакие это не "яйца".
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witalik
1682336396
Вспомнил интервью с молодым Дзюбой: "Самые большие яйца у Валеры Климова из Томи". Интересно, а у идиотов футболистов есть другие темы для обсуждения?
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AS Roma Ultras
1682336652
гасилин видимо яйца проверял лично, на вид, вкус и цвет. А на самом деле эта тем с яйцами только мне отвратительна? неужели мозгов не хватает другой менее вульгарный эпитет придумать? это быдло с периферии так разговаривает
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witalik
1682336653
Футболиста Халка помню, много забивающего, правильно агрессивного, дурака Денисова, кроме драк с водителями, не помню, где-то в центре поля ненужный болтался, ну, типа бездарности Тарасова, до цербера-умницы Гаттузо дятлу Денисову как до Луны пешком. Как-то, так...
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alp
1682337008
– Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. у меня кровь из глаз пошла... ненадо гасилину говорить.. читать неприлично...
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порт
1682342188
Кто то из интервью зациклился на слова про яйца, а кто то остановился про разницу в деньгах. Почувствуй разницу.
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ароба
1682345646
Гасилин видимо яйца проверял лично, вкус и цвет
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raritet
1682353734
Гасилин этим ответом показал свою убогость. Как можно спутать понятия. Пришел в команду человек , с которым руководство заключило сделку на условиях такой то зарплаты. Казалось бы, какое отношение имеет Денгисов к этому контракту? Правильно никакого. И вместо того чтобы дальше отрабатывать свой контракт, Игорек молча смотрел как Ахмат закатывает мячи . И в чем тут по Гасилину яйца?. Сказал бы ,убогое мышление Деньгисова заразило, как ковид Гасилина.Благодаря демаршу Яйценосца Зенит потерял чемпионство. А я благодаря высказыванию очередного поклонника Деньгисова, вижу что идиоты у нас в Питере еще не перевелись.
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