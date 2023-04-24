Гасилин назвал человека с самыми большими яйцами в российском футболе

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о конфликте Игоря Денисова с руководством клуба из Петербурга из-за зарплаты Халка.
– Денисов какое-то время сильно конфликтовал с руководством из-за высокой зарплаты бразильца.
– Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов – человек с самыми большими яйцами в нашем футболе в плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него – он пойдет до конца.
Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка.
- Денисов закончил карьеру в 2019 году.
- Он выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
- На счету Денисова 53 матча за сборную России.
Источник: Sport24