Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клаудиньо оценил перспективы Семака поработать в Европе

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высоко отозвался о главном тренере команды Сергее Семаке.

    – Сергея Семака много критикуют за то, что «Зенит» якобы побеждает только за счет подбора исполнителей. В чем особенность тренера, мог бы он работать в европейском клубе?

    – Конечно мог бы! Сергей Семак – прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца.

    Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий на практике. В его штабе собраны большие мастера, все вместе они уверенно ведут «Зенит» к победам.

    А насчет подбора исполнителей – считаю, у наших конкурентов тоже сильные составы.

    • В этом сезоне Клаудиньо забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 25 матчах.
    • «Зенит» близок к 5-му подряд чемпионству.
    • Семак возглавляет команду с 2018 года.

    Новости по теме
    Депутат Терюшков прокомментировал слова Клаудиньо о выборе сборной 3
    Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро 4
    Губерниев: «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии? Россия для него – дойная корова» 6
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 