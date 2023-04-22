Клаудиньо оценил перспективы Семака поработать в Европе

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высоко отозвался о главном тренере команды Сергее Семаке.

– Сергея Семака много критикуют за то, что «Зенит» якобы побеждает только за счет подбора исполнителей. В чем особенность тренера, мог бы он работать в европейском клубе?

– Конечно мог бы! Сергей Семак – прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца.

Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий на практике. В его штабе собраны большие мастера, все вместе они уверенно ведут «Зенит» к победам.

А насчет подбора исполнителей – считаю, у наших конкурентов тоже сильные составы.