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    Угадаете десятилетие РПЛ по трем фото?

    РПЛ – это шесть различных чемпионов и еще восемь команд, которые взбирались на пьедестал в различные времена. Это многолетняя история, знания которой мы предлагаем проверить в тесте. Правила просты:

    1. Есть три фото.

    2. Ваша задача по ним определить десятилетие и набрать как можно больше правильных ответов.

    Фото: Russian Look/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4241

      fakeid 1 час назад

      9/9. в первом вопросе про 90е аленичев держит что-то сильно похожее на кубок ЛЧ, который он брал в 2000х. оказалось, раньше наш кубок выглядел клоном того кубка.

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