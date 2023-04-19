Угадаете десятилетие РПЛ по трем фото?

9/9. в первом вопросе про 90е аленичев держит что-то сильно похожее на кубок ЛЧ, который он брал в 2000х. оказалось, раньше наш кубок выглядел клоном того кубка.
РПЛ – это шесть различных чемпионов и еще восемь команд, которые взбирались на пьедестал в различные времена. Это многолетняя история, знания которой мы предлагаем проверить в тесте. Правила просты:
1. Есть три фото.
2. Ваша задача по ним определить десятилетие и набрать как можно больше правильных ответов.
Фото: Russian Look/Global Look Press