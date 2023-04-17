Рианчо назвал лучшего российского футболиста в истории

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.

«Думаю, Яшин был одним из великих российских игроков. В России всегда было много великих футболистов.

Да, Яшин был отличным, но история России велика, поэтому были и другие легендарные игроки», – сказал Рианчо.