Рианчо назвал лучшего российского футболиста в истории

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
«Думаю, Яшин был одним из великих российских игроков. В России всегда было много великих футболистов.
Да, Яшин был отличным, но история России велика, поэтому были и другие легендарные игроки», – сказал Рианчо.
- Яшин – единственный вратарь в истории, выигравший «Золотой мяч».
- Он всю карьеру провел в московском «Динамо» (1950-1970).
- За сборную СССР провел 74 матча и пропустил 70 голов.
Источник: Legalbet