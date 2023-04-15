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    Павлюченко спрогнозировал тройку призеров РПЛ

    Роман Павлюченко рассказал, какие команды ожидает увидеть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

    «Не знаю, что нужно будет делать «Спартаку», если они по итогу сезона не войдут в первую тройку РПЛ. Это должно будет решать руководство клуба.

    Мне кажется, «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» – вторым, а ЦСКА – третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет.

    Надеюсь, что «красно-белые» будут вторыми в итоге. «Ростов» сейчас бьется, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всем уважении к Карпину, его команде не хватит сил», – заявил Павлюченко.

    За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так:

    1. «Зенит» – 54 очка
    2. «Ростов» – 45 очков
    3. «Спартак» – 42 очка
    4. ЦСКА – 41 очко
    5. «Ахмат» – 36 очков

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      Янвapь 69 59 минут назад

      Павлик, забухал

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      Рейтинг: +1026

      SLADE2019 1 час назад

      Да ты, Рома - оптимист немалый. Как бы Спартаку сил хватило бы. В оставшейся части первенства нам со всеми конкурентами прямыми играть, с Зенитом, с ЦСКА, с Ростовом. Как бы с такой игрой, как в настоящий период (оборону как всегда имею в виду), не получить бы три баранки. Вывод, если будет так, как Павлюченко предполагает - 2 место, будет большим успехом.

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      Рейтинг: +10

      bello009 1 час назад

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