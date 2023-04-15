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Павлюченко спрогнозировал тройку призеров РПЛ

15 апреля 2023, 10:35
5

Роман Павлюченко рассказал, какие команды ожидает увидеть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Не знаю, что нужно будет делать «Спартаку», если они по итогу сезона не войдут в первую тройку РПЛ. Это должно будет решать руководство клуба.

Мне кажется, «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» – вторым, а ЦСКА – третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет.

Надеюсь, что «красно-белые» будут вторыми в итоге. «Ростов» сейчас бьется, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всем уважении к Карпину, его команде не хватит сил», – заявил Павлюченко.

За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так:

  1. «Зенит» – 54 очка
  2. «Ростов» – 45 очков
  3. «Спартак» – 42 очка
  4. ЦСКА – 41 очко
  5. «Ахмат» – 36 очков

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Ростов Павлюченко Роман
Комментарии (5)
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bello009
1681546572
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SLADE2019
1681546587
Да ты, Рома - оптимист немалый. Как бы Спартаку сил хватило бы. В оставшейся части первенства нам со всеми конкурентами прямыми играть, с Зенитом, с ЦСКА, с Ростовом. Как бы с такой игрой, как в настоящий период (оборону как всегда имею в виду), не получить бы три баранки. Вывод, если будет так, как Павлюченко предполагает - 2 место, будет большим успехом.
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paracetamol
1681550986
Зенит, Ростов, конюшня, сказал бы лучше. Свинарник - пятый!
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Garrincha58
1681552085
спящая красавэц проснулся
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