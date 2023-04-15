Павлюченко спрогнозировал тройку призеров РПЛ

Роман Павлюченко рассказал, какие команды ожидает увидеть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Не знаю, что нужно будет делать «Спартаку», если они по итогу сезона не войдут в первую тройку РПЛ. Это должно будет решать руководство клуба.

Мне кажется, «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» – вторым, а ЦСКА – третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет.

Надеюсь, что «красно-белые» будут вторыми в итоге. «Ростов» сейчас бьется, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всем уважении к Карпину, его команде не хватит сил», – заявил Павлюченко.

За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так: