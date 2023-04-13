Черышев не хочет возвращаться в Россию

Вингер «Венеции» Денис Черышев не заинтересован в переходе в клуб РПЛ.
«Россиянин доволен командой и городом. Ему комфортно в Серии Б и он не собирается покидать «Венецию».
Несмотря на травмы, клуб не собирается разрывать контракт с российским полузащитником, а сам Денис не рассматривает уход из команды.
Также руководство итальянского клуба и самого футболиста беспокоят слухи о возможном уходе в РПЛ, но это маловероятно.
Черышев намерен остаться в Европе и не хочет переходить ни в один российский клуб», – сообщил источник Sport24.
- В августе 2022 года Черышев перешел в «Венецию» после истечения контракта с «Валенсией».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
Источник: Sport24