Черышев не хочет возвращаться в Россию

Вингер «Венеции» Денис Черышев не заинтересован в переходе в клуб РПЛ.

«Россиянин доволен командой и городом. Ему комфортно в Серии Б и он не собирается покидать «Венецию».

Несмотря на травмы, клуб не собирается разрывать контракт с российским полузащитником, а сам Денис не рассматривает уход из команды.

Также руководство итальянского клуба и самого футболиста беспокоят слухи о возможном уходе в РПЛ, но это маловероятно.

Черышев намерен остаться в Европе и не хочет переходить ни в один российский клуб», – сообщил источник Sport24.