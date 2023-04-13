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    Черышев не хочет возвращаться в Россию

    Вингер «Венеции» Денис Черышев не заинтересован в переходе в клуб РПЛ.

    «Россиянин доволен командой и городом. Ему комфортно в Серии Б и он не собирается покидать «Венецию».

    Несмотря на травмы, клуб не собирается разрывать контракт с российским полузащитником, а сам Денис не рассматривает уход из команды.

    Также руководство итальянского клуба и самого футболиста беспокоят слухи о возможном уходе в РПЛ, но это маловероятно.

    Черышев намерен остаться в Европе и не хочет переходить ни в один российский клуб», – сообщил источник Sport24.

    • В августе 2022 года Черышев перешел в «Венецию» после истечения контракта с «Валенсией».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:33
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6375

      порт 2 часа назад

      А он нужен здесь?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +275

      dauzhhhhh 2 часа назад

      Черышев не дурак.Знает.

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