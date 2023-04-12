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«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым

12 апреля 2023, 15:25

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов раскрыл условия контракта казанского клуба с тренером Рашидом Рахимовым.

«Срок контракта Рахимова — три месяца и еще год — следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Дай бог, если мы выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в премьер-лиге», — сказал Сафонов.

  • Рахимов не тренировал с 2021 года, когда покинул «Уфу».
  • Ранее 58-летний Рахимов тренировал «Амкар», «Локомотив», «Ахмат».
  • «Рубин» идет в Первой лиге 2-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Рахимов Рашид
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