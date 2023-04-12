«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов раскрыл условия контракта казанского клуба с тренером Рашидом Рахимовым.

«Срок контракта Рахимова — три месяца и еще год — следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Дай бог, если мы выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в премьер-лиге», — сказал Сафонов.