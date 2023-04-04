«Он решил, что я ему карьеру сломал»: Евсеев – о форварде «Амкала»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал об обвинениях в свой адрес со стороны Алексея Гасилина.

– Можно вообще, как Гасилин – в самом расцвете сил в медийный футбол пойти.

– Ну, он же сказал, что я ему карьеру сломал (смеется).

– Это правда?

– Нет, конечно. Когда [Гаджи] Гаджиев ушел, а я остался в «Амкаре», и он там был. У нас было 25 человек, может больше, а в заявках на игры – 23.

Он часто в заявку даже не попадал. И он решил, что это я ему карьеру сломал. Не футбол его сломал, а я. Ну, вот он играет, все красиво.

– Ну, часто же игроки винят кого-то, когда у них что-то не получается.

– Я наоборот же радуюсь. Я же могу кого-то не оставить в команде по объективным причинам. А он в какой-то другой команде заиграл – он же мог у нас не раскрыться.