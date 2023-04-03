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  • Слуцкий назвал игрока «Спартака» чемпионом мира по затягиванию времени

Слуцкий назвал игрока «Спартака» чемпионом мира по затягиванию времени

3 апреля 2023, 13:49
8

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который пожаловался, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия тянул время в матче 21-го тура РПЛ.

«Не стоит обращать серьeзное внимание на слова тренеров после матчей. При всeм уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые.

Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у «Спартака» было достаточно игрового времени, чтобы реализовать своe преимущество», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».

  • Матч завершился со счетом 0:0.
  • Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия признан лучшим игроком матча.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Джикия Георгий Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1680519831
Если хотите выигрывать за счёт затяжки времени - подписывайте игрока по имени Георгий. Работает безотказно. )
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raritet
1680519852
За 90 минут можно что-то придумать, чтобы закатить хоть чем мячик в сетку. Естественно, у тебя в гостях всего навсего Ахмат. Он, как всякий уважающий себя автобус, припаркуется и будет стоять насмерть.
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nik55
1680522408
Леня ты пи-дабол------решил хоть этим высером о себе напомнить
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NewLife
1680523855
"Леонид Слуцкий отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который пожаловался, что вратарь «Ахмата» Гиоргий Шелия тянул время в матче 21-го тура РПЛ. Пупсик, как его называет зюба, он же Л. Слуцкер, давний хейтер Спартака, еще во времена КВН, хочет выслужиться перед теплотрасссой, чтобы пристроиться к радужным. Речь о затяжке времени вратарем Ахмата, а Слуцкер выдает тираду о Джикии , и ни слова о Шелии - осваивает приемы немытых по подмене темы. Были случаи, когда Джикия позорно тянул время, что вызывало у меня праведный гнев, но говорить по-хейтерски: "мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые." - это не преувеличение, а просто клевета. Слуцкер подхалим и негодяй.
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шахта Заполярная
1680527739
Хочешь чтобы на тебя обратили внимания напиши про Спартак. Дешевый прием, опустивший тебя слуцкий на уровень буланова и ему подобных.
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alefreddy
1680533714
вот кто точно не симулянт это Джикия без серьезной травмы валяться не будет
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kliker
1680545148
Мнение Говнотренера очень вонюче для нас.
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