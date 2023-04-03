Слуцкий назвал игрока «Спартака» чемпионом мира по затягиванию времени

Мнение Говнотренера очень вонюче для нас.
Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который пожаловался, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия тянул время в матче 21-го тура РПЛ.
«Не стоит обращать серьeзное внимание на слова тренеров после матчей. При всeм уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые.
Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у «Спартака» было достаточно игрового времени, чтобы реализовать своe преимущество», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».
- Матч завершился со счетом 0:0.
- Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия признан лучшим игроком матча.