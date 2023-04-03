Слуцкий назвал игрока «Спартака» чемпионом мира по затягиванию времени

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который пожаловался, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия тянул время в матче 21-го тура РПЛ.

«Не стоит обращать серьeзное внимание на слова тренеров после матчей. При всeм уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые.

Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у «Спартака» было достаточно игрового времени, чтобы реализовать своe преимущество», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».