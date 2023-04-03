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    Слуцкий назвал игрока «Спартака» чемпионом мира по затягиванию времени

    Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который пожаловался, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия тянул время в матче 21-го тура РПЛ.

    «Не стоит обращать серьeзное внимание на слова тренеров после матчей. При всeм уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые.

    Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у «Спартака» было достаточно игрового времени, чтобы реализовать своe преимущество», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».

    • Матч завершился со счетом 0:0.
    • Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия признан лучшим игроком матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2023 13:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +882

      kliker 20 часов назад

      Мнение Говнотренера очень вонюче для нас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2351

      alefreddy 23 часа назад

      вот кто точно не симулянт это Джикия без серьезной травмы валяться не будет

      1
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka 23 часа назад

      "Сборная цепных" почти в полном составе , "промквас" только запаздывает (копит наверно в себе выстреливаемую субстанцию . Лёня , готовь зонт ).

      0
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      Рейтинг: +2572

      шахта Заполярная 3 апреля, 16:15

      Хочешь чтобы на тебя обратили внимания напиши про Спартак.
      Дешевый прием, опустивший тебя слуцкий на уровень буланова и ему подобных.

      3
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 3 апреля, 15:10

      "Леонид Слуцкий отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который пожаловался, что вратарь «Ахмата» Гиоргий Шелия тянул время в матче 21-го тура РПЛ.
      Пупсик, как его называет зюба, он же Л. Слуцкер, давний хейтер Спартака, еще во времена КВН, хочет выслужиться перед теплотрасссой, чтобы пристроиться к радужным. Речь о затяжке времени вратарем Ахмата, а Слуцкер выдает тираду о Джикии , и ни слова о Шелии - осваивает приемы немытых по подмене темы. Были случаи, когда Джикия позорно тянул время, что вызывало у меня праведный гнев, но говорить по-хейтерски: "мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые." - это не преувеличение, а просто клевета. Слуцкер подхалим и негодяй.

      3
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      Рейтинг: +17890

      NewLife > NewLife 3 апреля, 15:09

      Слуцкер теперь присоединился к армии хейтеров под прикрытием, таких как derrik2000.

      1
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      Рейтинг: +8152

      nik55 3 апреля, 14:46

      Леня ты пи-дабол------решил хоть этим высером о себе напомнить

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      Рейтинг: +4154

      raritet 3 апреля, 14:04

      За 90 минут можно что-то придумать, чтобы закатить хоть чем мячик в сетку. Естественно, у тебя в гостях всего навсего Ахмат. Он, как всякий уважающий себя автобус, припаркуется и будет стоять насмерть.

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 3 апреля, 14:03

      Если хотите выигрывать за счёт затяжки времени - подписывайте игрока по имени Георгий. Работает безотказно. )

      2
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka 3 апреля, 13:52

      Песдес тебе Лёня ))))

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