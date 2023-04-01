«Надеялись на большее»: директор «Ахмата» – о ничьей со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил исход матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Надеялись на большее. Очень много травмированных, которые только начали играть. У многих ребят пост, они его соблюдают.

Тяжело было. Мужество проявили. Игра не понравилась, счет более‑менее понравился по такой игре», – сказал Айдамиров.