«Надеялись на большее»: директор «Ахмата» – о ничьей со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил исход матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
«Надеялись на большее. Очень много травмированных, которые только начали играть. У многих ребят пост, они его соблюдают.
Тяжело было. Мужество проявили. Игра не понравилась, счет более‑менее понравился по такой игре», – сказал Айдамиров.
- Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия признан лучшим игроком матча.
- Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.
- «Спартак» и «Ахмат» не забили друг другу впервые с 2013 года.
Источник: «Матч ТВ»