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    «Надеялись на большее»: директор «Ахмата» – о ничьей со «Спартаком»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил исход матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Надеялись на большее. Очень много травмированных, которые только начали играть. У многих ребят пост, они его соблюдают.

    Тяжело было. Мужество проявили. Игра не понравилась, счет более‑менее понравился по такой игре», – сказал Айдамиров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2023 21:46
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