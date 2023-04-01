РПЛ. «Локомотив» разгромил «Пари НН» (4:0) благодаря дублю Дзюбы

«Локомотив» на выезде крупно победил «Пари НН» со счетом 4:0 в 21-м туре чемпионата России.

Дубль сделал Артем Дзюба, по одному голу забили Дмитрий Баринов и Антон Миранчук.

Набрав три очка, «Локо» догнал «Урал», идущий на десятом месте в таблице РПЛ. «Пари НН» остался в зоне стыков на 13-й строчке.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Дзюба, 15; 0:2 – Баринов, 26; 0:3 – Дзюба, 31; 0:4 – Миранчук, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ