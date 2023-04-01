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    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Пари НН» (4:0) благодаря дублю Дзюбы

    «Локомотив» на выезде крупно победил «Пари НН» со счетом 4:0 в 21-м туре чемпионата России.

    Дубль сделал Артем Дзюба, по одному голу забили Дмитрий Баринов и Антон Миранчук.

    Набрав три очка, «Локо» догнал «Урал», идущий на десятом месте в таблице РПЛ. «Пари НН» остался в зоне стыков на 13-й строчке.

    Россия. РПЛ. 21-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 15; 0:2 – Баринов, 26; 0:3 – Дзюба, 31; 0:4 – Миранчук, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 15:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 1 апреля, 22:21

      Локомотив с победой! Команда сейчас на ходу. Работа Галактионова заметна.

      2
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      Рейтинг: +2898

      фанат джигурды 1 апреля, 19:02

      Смотрел только 1-й тайм, но сразу видна рука тренера. Первый гол Дзюбы очень понравился. Честно признаюсь: не был особо в восторге от сего трансфера. Магкеев вспомнил, как играть. Пиняев чутка заигрывается.
      Всех Красно-Зелёных с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 1 апреля, 18:56

      "Тренер" Валера - лох.

      0
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      Рейтинг: +128

      Бригадный 1 апреля, 17:09

      Пари НН выглядел, в принципе, неплохо. Разве что, Иуду зря выпустили. Иуда нулевой совсем. Даже для пердива не сгодится. Вялый.

      0
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      Рейтинг: +18

      witalik 1 апреля, 16:37

      Поднимите цены за билеты на железнодорожный транспорт, электрички, грузовые перевозки и т.д. К сведению, дебилы паровозные, у нас страна - Российская Федерация, у нас СВО, а не затраты на ублюдков из ФК "Локомотив". А мы не в Москве, мы ваши трансферы, КАЗЛЫ позорные, кошельком чувствуем

      0
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      Рейтинг: +3855

      fakeid > witalik 1 апреля, 16:48

      модеры, забаньте этого идиота.

      4
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      Рейтинг: +128

      Бригадный 1 апреля, 16:36

      Пиняеву то как свезло! С таким дядькой Шерифом многого достичь сможет. Но Галактионову надо Пиняеву мозги подкрутить чутка. Слишком увлекается попытками индивидуальной игры. Вот, и ответный пас Дзюбе не отдал. А надо было отдать. Это было бы мудро. В общем, Галактионову есть о чем с Пиняевым поговорить. Очень понравилась игра в защите. Даже странно как то - хвалить защиту Локо. Но прогресс очевиден.

      2
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 1 апреля, 16:33

      Вот так Локо попер, Рукаку набрал форму уж насколько, время покажет, вот ушел из питерской помойки и заиграл, помойку тащил сейчас Локо помогает удачи Локо и с победой!

      0
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      Рейтинг: +5379

      ААМ 1 апреля, 16:29

      Дзюба показал, что Зенит его рано списал со счетов.

      1
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner > ААМ 1 апреля, 18:58

      Дзюбу не Зенит, а лично Семак списал...(

      0
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      Рейтинг: +11281

      knikos 1 апреля, 16:25

      Локо - давай , поднимайся ! Мож и к призам подойдёшь ! Артём - монстр ! Жаль , Пиняев так и не забил . Баринов на своём месте - хааарош !

      6
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      Рейтинг: +1034

      Таврида 1 апреля, 16:24

      Ну вот, старый добрый Локомотив.

      2
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