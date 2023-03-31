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Как хорошо вы следите за этим сезоном РПЛ?

31 марта 2023, 10:13
8

Перерыв на сборные закончился – чемпионаты постепенно возвращаются к привычной жизни. РПЛ (как и любая другая лига) вступает в решающую стадию сезона, когда будут окончательно определены чемпион, призеры, положение остальных клубов и вылетающие в Первую лигу.

Но как хорошо вы следите за РПЛ в этом сезоне: знаете ли вы главных героев, показатели арбитров и некоторых важных игроков. Давайте проверим ваши знания и внимательность в нашем тесте.

Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт ЦСКА

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Локомотив Спартак ЦСКА Динамо Химки Торпедо Факел Нижний Новгород Краснодар Урал Ахмат Оренбург Сочи Крылья Советов
Комментарии (8)
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Maks_seo
1680170861
7 из 10, ну в целом пойдет, учитвая то, что почти не смотрел)
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Опорник84
1680174260
Да, смотрю только топ матчи.7 из 10
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Axe111
1680177650
Кто вообще ЭТО смотрит)))
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zigbert
1680269049
Стараюсь смотреть все матчи РПЛ. 8 из 10.
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sobaka120982
1680279904
Вообще не слежу, нет теперь смысла.... Зенит вечно чемпион, евро арены больше нет.футбольное состязания потеряло смысл
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diamondfan
1680288105
Судьи не о чем, суки. работать не хотят!
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