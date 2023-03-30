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    Как хорошо вы следите за этим сезоном РПЛ?

    Перерыв на сборные закончился – чемпионаты постепенно возвращаются к привычной жизни. РПЛ (как и любая другая лига) вступает в решающую стадию сезона, когда будут окончательно определены чемпион, призеры, положение остальных клубов и вылетающие в Первую лигу.

    Но как хорошо вы следите за РПЛ в этом сезоне: знаете ли вы главных героев, показатели арбитров и некоторых важных игроков. Давайте проверим ваши знания и внимательность в нашем тесте.

    Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт ЦСКА

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3596

      Axe111 4 часа назад

      Кто вообще ЭТО смотрит)))

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      Рейтинг: +3269

      Опорник84 5 часов назад

      Да, смотрю только топ матчи.7 из 10

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      Рейтинг: +83

      Maks_seo 6 часов назад

      7 из 10, ну в целом пойдет, учитвая то, что почти не смотрел)

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