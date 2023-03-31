Как хорошо вы следите за этим сезоном РПЛ?

Перерыв на сборные закончился – чемпионаты постепенно возвращаются к привычной жизни. РПЛ (как и любая другая лига) вступает в решающую стадию сезона, когда будут окончательно определены чемпион, призеры, положение остальных клубов и вылетающие в Первую лигу.

Но как хорошо вы следите за РПЛ в этом сезоне: знаете ли вы главных героев, показатели арбитров и некоторых важных игроков. Давайте проверим ваши знания и внимательность в нашем тесте.

Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт ЦСКА