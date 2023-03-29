РФС назначил судей на матчи 21-го тура РПЛ

Опубликованы судейские назначения на 21-й тур РПЛ.
1 апреля (суббота)
«Динамо» – «Сочи»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый.
«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Урал»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Левников.
2 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Роман Сафьян; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Игорь Панин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.
«Ростов» – «Торпедо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Игорь Синер.