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    Поттер – о «Челси»: «Мы постарается выиграть эту гребаную Лигу чемпионов!»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что лондонский клуб постарается выиграть Лигу чемпионов.

    «Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а следом постараемся выиграть эту гребаную Лигу чемпионов», – сказал тренер «Челси».

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    Источник: твиттер We’ve Won It All

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    17.03.2023 09:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 11 часов назад

      Грёбаную Лигу Чемпионов?) Сынок, побольше уважения... этот турнир - венец карьеры либо великих игроков либо великих тренеров...на секундочку, этот турнир до сих пор не достижим для многих топ команд, Гвардиола не может выиграть его уже больше 10 лет, Месси также не сильно отстаёт в этом плане от Пепа...
      Да, был, конечно случай Ди Маттео, но то была скорее схожая ситуация с прошлогодним Реалом, когда тот Челси также по сути без тренера просто затащили великие игроки того времени - Дрогба, Лэмпард, Терри и др. на яйцах, несмотря на то, что их щемили адски, что Барса в полуфинале, что Бавария в финале, ну и фарт дикий был, конечно... но те игроки своей карьерой заслужили победу в ЛЧ!
      А чего заслужил ты, Грэм, или нынешний состав Челси, кроме

      1
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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 > Maxi_7 11 часов назад

      ... кроме Тиаго Силвы? Твоя мечта на ближайшие десятилетия будет 1/8 лиги европы.... очнись... какая тебе Лига Чемпионов?)

      1
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      Рейтинг: +1467

      Fialet 12 часов назад

      А морда не треснет?

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 12 часов назад

      Ну, ну, в следующем раунде огребете по полной и в следующем сезоне максимум лк

      1
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      Рейтинг: +35

      Lucky80 13 часов назад

      Только без тебя.

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      Рейтинг: +19147

      Cleaner 13 часов назад

      Пока Челси не отдадут назад Абрамовичу, команда НИЧЕГО не выиграет.

      1
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      Рейтинг: +1014

      г.Онега 14 часов назад

      три команды спокойно их вынесут в лиги чемпа ,Сити,Бавария,Реал,да и Наполи скорей всего

      2
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 14 часов назад

      Пусть попробует применить магию вне Хогвартса и повлиять на жеребьёвку

      0
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      Рейтинг: +1681

      Artemka444 14 часов назад

      Смешной парень так то!!!

      1
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