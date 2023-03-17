Поттер – о «Челси»: «Мы постарается выиграть эту гребаную Лигу чемпионов!»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что лондонский клуб постарается выиграть Лигу чемпионов.

«Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а следом постараемся выиграть эту гребаную Лигу чемпионов», – сказал тренер «Челси».