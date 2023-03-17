Поттер – о «Челси»: «Мы постарается выиграть эту гребаную Лигу чемпионов!»

Грёбаную Лигу Чемпионов?) Сынок, побольше уважения... этот турнир - венец карьеры либо великих игроков либо великих тренеров...на секундочку, этот турнир до сих пор не достижим для многих топ команд, Гвардиола не может выиграть его уже больше 10 лет, Месси также не сильно отстаёт в этом плане от Пепа...
Да, был, конечно случай Ди Маттео, но то была скорее схожая ситуация с прошлогодним Реалом, когда тот Челси также по сути без тренера просто затащили великие игроки того времени - Дрогба, Лэмпард, Терри и др. на яйцах, несмотря на то, что их щемили адски, что Барса в полуфинале, что Бавария в финале, ну и фарт дикий был, конечно... но те игроки своей карьерой заслужили победу в ЛЧ!
А чего заслужил ты, Грэм, или нынешний состав Челси, кроме
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что лондонский клуб постарается выиграть Лигу чемпионов.
«Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а следом постараемся выиграть эту гребаную Лигу чемпионов», – сказал тренер «Челси».